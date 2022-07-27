دراسات علمية: للجرجير فوائد مذهلة

المصدر: البيان

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لصحة القلب ولجمال ونعومة البشرة وتقليل الإصابة بالسرطان علليك تناول الجرجير بكمية لا تقل عن 80 غراماً كل يوم وستجد فوائد مذهلة على مستوى صحتك العامة.

وتوصل بحث جديد نشرت نتائجه في مجلة جمعية القلب الأمريكية، إلى أن تناول الجرجير يمكن أن يفعل المعجزات لصحة قلبك، حيث أنه يمنع تراكم الترسبات في الشرايين بفضل المركبات الكيميائية النباتية النشطة بيولوجيا.

كما ثبت في دراسة أخرى نشرت بالمجلة الأميركية للتغذية السريرية، أن الجرجير يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان.

وقال الباحثون في هذه الدراسة إن زيادة مستويات الكاروتينات، بما في ذلك اللوتين وبيتا كاروتين، يقلل من فرص الإصابة بالسرطان بمرور الوقت.

وللجرجير فوائد جمالية أيضا، حيث تلجأ إليه الكثير من النساء لتحسين مظهر البشرة، وفق ما ذكر موقع "ويمن ورلد" بحسب "سكاي نيوز عربية".

وفي هذا السياق، وجدت دراسة بريطانية أن 10 من أصل 11 امرأة (تتراوح أعمارهن بين 23 و 58 عاما) شهدن تحسنا في شكل وملمس بشرتهن بعد أربعة أسابيع من إضافة 80 غراما من الجرجير إلى نظامهن الغذائي اليومي.

وقالت روث ماكيكني وهي إحدى المشاركات في الدراسة إن بشرتها "تبدو أكثر نعومة للمس، كما أن تجاعيدها قد قلت".

وعزا مؤلفو الدراسة تلك النتائج التي تحدثت عنها ماكيكني إلى ارتفاع مستوى فيتامين "سي" و"إي" في الجرجير، وهما عنصران ضروريان لإنتاج الكولاجين الذي يحافظ على مرونة البشرة ونعومتها.

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