بشرة خير.. أول مضاد فيروسي في العالم لكورونا يباع في الصيدليات المصرية بـ 420 جنيهاً

المصدر: البيان

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وافقت مصر على طرح أول مضاد فيروسي لكورونا ومتحوراته في العالم بالصيدليات بسعر 420 جنيهاً لعلاج المرضى المصابين بكوفيد 19 المعزولين في المنازل.

ويضم دواء «مولنوبيرافير»، 40 كبسولة في العلبة الواحدة، تستخدم في «الكورس العلاجي» للمريض لمدة 5 أيام، بتكلفة 420 جنيها للعبوة، وهي الفترة التي يحتاجها المريض للتغلب على فيروس كورونا ومتحور «أوميكرون» السائد في مصر والعالم حاليا.

ووافقت اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، التابعة لوزارة الصحة والسكان، على إدراج دواء «مولنوبيرافير»، في وقت سابق، للبروتوكولات العلاجية التي يتناولها المرضى في العلاج من فيروس كورونا، ليتم صرفها من صيدليات المستشفيات، قبل الموافقة على طرحها بالصيدليات العامة وفق صحيفة الشروق المصرية.

وتضم الكبسولة الواحدة من الدواء على 200 مجم من المادة الفعالة، ويأخذ المريض 8 كبسولات من هذا الدواء يومياً بواقع 4 كبسولات صباحاً، ومثلهما مساءً بإجمالي 40 كبسولة للمريض الواحد في مدة 5 أيام.

كانت الدكتورة جيهان العسال، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، قد صرحت بأن الدواء يمكن أخذه لمرضى كورونا، خصوصاً المعرضين لمخاطر عالية من الحالات البسيطة والمتوسطة.

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