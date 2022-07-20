ما هو الحد من أضرار التبغ؟

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مع تزايد الأدلة على أهمية قضية الحد من أضرار التبغ، نكتشف كيف أن المنتجات الخالية من الدخان هي بديل للسجائر لمن يرغبون في الاستمرار في استخدام التبغ أو منتجات النيكوتين الأخرى.

الواقع بالنسبة للمدخنين اليوم

على الرغم من إدراك المدخنين للمخاطر الصحية الواضحة، يواصل العديد منهم تدخين السجائر اليوم. وبحسب منظمة الصحة العالمية، يوجد أكثر من مليار مدخن في جميع أنحاء العالم، وسط تقديرات تشير إلى أن هذا العدد لن يتغير بشكل كبير في السنوات القادمة1.

يسبب التدخين عددا من الأمراض الخطيرة (بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والرئة والسرطان) ويزيد من خطر الوفاة المبكرة، إذ يتسبب في وفاة حوالي 8 ملايين شخص كل عام. ولذلك يعد تدخين السجائر تحدياً هائلاً للصحة العامة للحكومات والهيئات التنظيمية وسلطات الصحة العامة في جميع أنحاء العالم2.

إن الإقلاع عن التدخين هو بلا شك الطريق الصحيح. ولكن كيف نتعامل مع أولئك الذين يفضلون الاستمرار في التدخين؟ لا يزال الحد من الضرر هو موضوع نقاش كبير بين مسؤولي الصحة العامة. على سبيل المثال، في بعض البلدان، تشجع هيئات الصحة العامة استخدام منتجات التبغ والنيكوتين المُقننة لمساعدة المدخنين على الابتعاد عن السجائر. في إنجلترا مثلا، هناك حملة "Stoptober" التي تشجع أولئك الذين لا يستطيعون الإقلاع عن التدخين على التفكير في بدائل لتقليل الضرر3.

يجب إدراك أنه عند إشعال السيجارة، يحترق التبغ، ويصدر دخانًا يحتوي على آلاف المواد الكيميائية، وكثير منها سام ومعروف أنه يسبب الأمراض. وبالتالي فإن الإقلاع عن التدخين - أو الأفضل عدم البدء أبداً في ذلك - هو بلا شك أفضل خيار لتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالتدخين. ومع ذلك، بالنسبة للمدخنين البالغين الذين لا يقلعون عن التدخين، فإن فرصة التحول إلى البدائل المثبتة علميا والأقل ضرراً تنطوي على إمكانية كبيرة لتسريع تقليل عدد الأشخاص الذين يدخنون السجائر. هذا هو مبدأ الحد من أضرار التبغ.

يعتقد الكثيرون أن النيكوتين هو المشكلة الأساسية عندما يتعلق الأمر بالتدخين. والأدق هو أن النيكوتين يسبب الإدمان وهو غير خالي من المخاطر، ولكن - على عكس ما يعتقده الكثيرون - يتفق الخبراء على أن النيكوتين نفسه قد لا يكون السبب الرئيسي للأمراض المرتبطة بالتدخين4. إن التعرض المزمن للمواد الكيميائية السامة في دخان السجائر الذي يتولد عند حرق التبغ هو الذي يسبب المرض. في المتوسط، تحرق السيجارة التبغ في درجات حرارة تتراوح بين 600-1000 درجة مئوية وتطلق أكثر من 6000 مادة كيميائية عند إشعالها. وتم تحديد العديد من هذه المواد الكيميائية كأسباب أو أسباب محتملة للأمراض المرتبطة بتدخين السجائر، مثل السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

كان حرق التبغ هو المصدر الرئيسي لإيصال النيكوتين إلى الجسم على مدار ما يقارب المائة عام الماضية. ولكن الواقع هو أن غالبية الذين يستخدمون المنتجات التي تحرق التبغ، مثل السجائر يستمرون في ذلك بسبب نقص الوعي بوجود بدائل أفضل ومثبتة علميا في الوقت الحاضر.

سد فجوة الوعي

العلاجات البديلة للنيكوتين مثل اللصقات أو العلكة موجودة منذ عقود، لكنها أثبتت فعالية أقل في تغيير سلوك التدخين المستمر لفترات طويلة5. من ناحية أخرى، حققت المنتجات الخالية من الدخان، التي تحاكي أجواء التدخين وإيصال النيكوتين للجسم، نجاحات أكبر، حيث أبعدت المدخنين البالغين عن السجائر في الدول التي تُنظم تداولها وتوفرها في أسواقها. وتكمن العوائق التي يواجهها المدخنون البالغون في استخدام بدائل خالية من الدخان، والذين قد يستمرون في استخدام المنتجات التي تحرق التبغ، في عدد من المجالات الحاسمة مثل التعليم والسياسات والتنظيم والدعم المؤسسي.

ولقد ثبت عبر العديد من الدراسات المستقلة والمتخصصة في هذا الشأن، أن المنتجات الخالية من الدخان ، رغم أنها ليست خالية من المخاطر، إلا أنها بدائل أفضل من التدخين المستمر 6. ويكمن التحدي هنا في تثقيف المدخنين البالغين، الذين قد يستمرون في التدخين لولا وجود هذه المنتجات، حول فوائد وإمكانيات الحد من أضرار التبغ. ويتطلب رفع مستوى الوعي بالمنتجات الخالية من الدخان التي تساهم في ممارسات الحد من الضرر جهدًا مشتركًا، ليس فقط من الجهات الفاعلة في الصناعة، ولكن أيضا من هيئات الصحة العامة التي تعترف بفوائدها وتنظم سياساتها.

إن تدابير مكافحة التبغ التي تهدف إلى منع التدخين ودعم الإقلاع عنه تلعب دورًا رئيسيًا في الحد من الضرر الناجم عن تدخين السجائر التقليدية. في العديد من الدول حول العالم بما في ذلك المملكة المتحدة7 ونيوزيلندا8، يُنظر إلى استخدام منتجات النيكوتين والتبغ الجديدة المعترف بها على أنها بديل مناسب للمدخنين الذين لا يقلعون عن التدخين وتشجع هيئات الصحة العامة هناك على استخدامها.

نحن في فيليب موريس إنترناشيونال نقوم بدورنا أيضا من خلال العمل عن كثب مع الجهات التنظيمية عبر مشاركة البيانات من الدراسات السريرية للحد من الأمراض التي أجريناها لسنوات عديدة حتى الآن، حيث تعمل منظمتنا على توفير مستقبل خالٍ من الدخان. وتسمح لنا هذه الدراسات وكذلك للهيئات المعنية بفهم فوائد الإقلاع عن التدخين على الصحة العامة بعمق أكبر9.

وعبر دمج مثل هذه الدراسات مع السياسات الصحية الوطنية التي تحظى بدعم مؤسسي، يمكن تثقيف المزيد من الناس حول البدائل الخالية من الدخان، مما يفتح الطريق لمستقبل خالٍ من الدخان.

قضية إيصال النيكوتين البديل

من خلال البدائل الأقل ضررا، فإننا نشير إلى مصادر بديلة لإيصال النيكوتين للجسم، والتي تشمل منتجات التبغ الخالية من الدخان، أو التبغ المُسخن، أو السجائر الإلكترونية (vape). على الرغم من أن هذه المنتجات جديدة نسبيًا وظهرت وتنامت شعبيتها على مدار العقد الماضي كمنتجات بديلة للمدخنين البالغين، فقد تم طرح مفهوم الحد من أضرار التبغ لأول مرة منذ السبعينيات عندما نشر البريطاني مايكل راسل، أحد خبراء الادمان على التبغ، مقالاً في المجلة الطبية الشهيرة لانسيت10 عام 1974.

نظرًا لأن العلاجات البديلة للنيكوتين هي استراتيجية تتضمن تجنب استنشاق دخان السجائر، يجب على المدخنين وكذلك السلطات الصحية والممارسين فصل المخاطر المرتبطة بحرق التبغ عن مجرد إيصال النيكوتين إلى الجسم عن طريق الأجهزة الخالية من الدخان. لذلك، يجب إتاحة الدراسات التعليمية والعلمية للمدخنين البالغين حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستنيرة.

كانت إحدى الطرق التي تم بها توفير المعلومات للمدخنين البالغين في يوليو 2020 ، عندما سمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بتسويق العلامة التجارية إيقوص IQOS لمنتجات التبغ المُسخن من فيليب موريس انترناشيونال باعتبارها "منتج تبغ معدل الخطورة" مع الادعاء بانخفاض التعرض على أساس أنه "يمكنه مساعدة المدخنين البالغين المدمنين" على الابتعاد عن السجائر التي تحرق التبغ وتقليل تعرضهم للمواد الكيميائية الضارة، ولكن فقط إذا تحولوا تماما. الدراسات المتعلقة بالفوائد الصحية للمدخنين البالغين الذين يتحولون إلى المنتجات الخالية من الدخان موجودة بالفعل ولا تزال قيد البحث. في الواقع، اقترح الباحثون في مرض السرطان في جامعة جورج تاون بواشنطن أن ملايين الأرواح التي تُزهق بسبب أمراض مرتبطة بالتدخين التقليدي يمكن إنقاذها باستخدام بدائل خالية من الدخان11.

إن طرق الحد من الضرر مثل المنتجات الخالية من الدخان لا تحرق التبغ، وتشير الدلائل العلمية إلى أنه بسبب عدم الاحتراق، تنبعث مستويات أقل وأقل من المواد الكيميائية الضارة مقارنة بالدخان الناتج عند حرق التبغ. وعلى الرغم من أنها ليست خالية من المخاطر، لكن عندما يتم إثباتها علميًا وجعلها متوافقة مع معايير الجودة والسلامة المناسبة، فإن المنتجات الخالية من الدخان تعد بديلاً أفضل للمدخنين البالغين الذين قد يستمرون في التدخين لولا ذلك.

إذا تحول عدد كافٍ من المدخنين البالغين حول العالم الذين يستخدمون التبغ إلى بدائل خالية من الدخان مثبتة علميًا، فيمكننا معالجة تأثير التدخين على الصحة العامة بسرعة. هذا هو المقصود بتقليل الضرر، فقد حان الوقت لتبني هذا النهج.

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