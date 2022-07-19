كيف تختار البطيخ الأحمر بطريقة صحيحة؟

المصدر: البيان

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للبطيخ فوائد عديدة لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي يستفيد منها الجسم.

وكشفت الخبيرة في المواد الغذائية يوليا ليميشيفا، إنه من الأفضل شراء البطيخ من السوبر ماركت والأسواق المعتمدة، حيث يتم اختباره بحثا عن مبيدات الآفات والنترات والنويدات المشعة.

واوضحت من الأفضل شراء البطيخة التي يتراوح وزنها من سبعة إلى تسعة كيلوغرامات، مع العديد من الخطوط المتناقضة والبقع الصغيرة البرتقالية الصفراء.

وعند الدق باليد على البطيخة الناضجة، سيسمع صدى رنان واضح وستشعر اليد بالارتداد عند ذلك.

وقالت الخبيرة: "أصحاب الباع الطويل والمخضرمين في تناول البطيخ الأحمر، يعرفون عادة كيف يجب اختيار البطيخة بشكل صحيح. يضغطون عليها بالقبضتين. والثمرة الناضجة تصدر صوتا واضحا ورنانا، والبطيخ غير الناضج يستجيب بشكل فاتر وأجوف"، وفقا لروسيا اليوم.

كما نصحت ليميشيفا، بوضع البطيخة قرب الأذن والضغط عليها قليلا، - الثمرة الناضجة ستخشخش قليلا.

واكدت على أنه يجب تخزين البطيخ، في مكان تتراوح درجة حرارته بين 10 و 15 درجة وتبلغ حدود رطوبته 80-90 في المائة. بشكل عام، يمكن تخزين البطيخ لعدة أشهر.

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