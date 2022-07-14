علاج جديد يقضي على الإكزيما في أسبوع واحد

المصدر: البيان

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مرض (الإكزيما) هو حالة يحدث فيها احمرار للجلد مع الشعور بالحكة. وهى حالة مرضية شائعة لدى الأطفال، لكن يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية. ي

أعطت هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" ("أن أتش أس"NHS ) في بريطانيا موافقتها على استخدام علاج جديد للإكزيما تبيّن أنه يعالج بشرة المرضى من الطفح في أسبوع واحد فقط.

يأتي الدواء الجديد على شكل أقراص، وقد أوصى "المعهد الوطني للصحة والرعاية المتميز" ("نيس" NICE) باستخدامه لمساعدة المرضى الذين عانوا الأمرين لإيجاد علاج ناجح للإكزيما.

سيكون في مقدور الأطباء وصف الحبوب للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 12 سنة فما فوق وشخِّصت إصابتهم بـ"التهاب الجلد التأتبي" المتوسط إلى الشديد الوطأة (الإكزيما)، وفي هذه الحالة يطال الطفح 10 في المئة على أقل تقدير من مساحة الجسم.

وصفت الدكتورة بادما موهانداس، استشارية في الأمراض الجلدية في مركز الصحة "بارتس هيلث" التابع لـ"أن أتش أس"، العلاج الجديد بأنه "مذهل" وفق اندبندنت.

وقالت لصحيفة "ديلي ميل"، "معلوم أن الإكزيما مشكلة شائعة، ولكن في بعض الحالات يكون علاجها صعباً. وفي أسوأ الحالات، يكون المرض منهكاً بالنسبة إلى المرضى، إذ يشعرون بالحرج من الناس ويلجأون إلى العزلة الاجتماعية، وفي الأحوال القصوى، يؤثرون الانتحار".

وأضافت، "باستخدام هذه الأدوية الجديدة، نقدم لهم الأمل في أن بشرتهم سوف تتحسن، ما يغير حياتهم إلى الأفضل".

وتصف هيئة "الخدمات الصحية الوطنية"، الإكزيما بأنها "حالة صحية تؤدي إلى حكة في الجلد وجفافه وتشققه".

ويعتبر الشكل الأكثر شيوعاً من الإكزيما، وهو "الإكزيما التأتبية"، يظهر غالباً لدى الأطفال، قبل أن يبلغوا سنتهم الأولى من العمر عادة. ولكن من الوارد أن يظهر للمرة الأولى عند البالغين أيضاً.

وتذكر هيئة "الخدمات الصحية الوطنية" أن الإكزيما عادة ما تكون حالة صحية طويلة الأمد (مزمنة)، علماً أنها ربما تتحسن بشكل كبير، أو حتى تزول تماماً، لدى بعض الأطفال عندما يكبرون.

أما الأعراض، فتشمل التهاب البشرة، أو ظهور بقع صغيرة من البشرة الجافة على الجلد، أو بشرة جافة ومتشققة.

والإكزيما تصيب أي جزء من الجسم، ولكنها غالباً ما تظهر على اليدين، حفرة الركبتين [الانخفاض خلف مفصل الركبة]، والحفرة المرفقية [الانخفاض في الجزء الأمامي من المرفق].

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