هؤلاء يُحذر عليهم تناول البازلاء

المصدر: البيان

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حذرت خبيرة تغذية روسية فئة من الأشخاص من تناول البازلاء على من فوائد وما تحتوي من مواد غذائية مفيدة.

ففي لقاء مع "سبوتنيك"، قالت آنا بيلوسوفا، أن البازلاء تعتبر مصدرا ممتازا للبروتين، والأطباق التي يتم فيها دمج هذا المنتج مع اللحوم تحتوي على مجموعة مثالية من الأحماض الأمينية، بالإضافة لغناه بفيتامين ب.

ناصحة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في عمل الجهاز الهضمي بضرورة إضافة البازلاء لبرنامجهم الغذائي، قائلة: يمكننا تناول البازلاء مرة أو مرتين أسبوعيا للحفاظ على عمل مثالي للأمعاء، كما ويمكن صنع حساء منه يمكن للأشخاص الذين يعانون من الإمساك من تناوله، ويكفي لصنعه 4 إلى 5 ملاعق من البازلاء.

وأضافت أن نتذكر أن البازلاء، مثل جميع البقوليات، تزيد من تكوين الغازات، وإذا كان الشخص يعاني من مشكلة مثل الانتفاخ، فمن الأفضل عدم تناولها مؤقتا.

وحذرت الخبيرة الأشخاص الذين يعانون من "البيلة البولية" من تناول البازلاء، حيث يمكن أن يؤدي حمض اليوريك الموجود في البازلاء سلبا على حالة المفاصل والكلى للمرضى الذين يعانون من الاضطراب الأيضي.

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