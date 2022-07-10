تابل يحمي من السرطان

المصدر: البيان

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كشف الدكتور الروسي ميخائيل غينسبورغ، خبير التغذية الروسي، فوائد الكركم في الوقاية من الأمراض السرطانية.

وأشار الخبير في حديث لـ "سبوتنيك"، إلى أن الكركم من التوابل المفيدة لصحة الجسم، وخاصة في الوقاية من الأورام الخبيثة.

ويقول، "اكتشف التأثير المباشر لمادة الكركمين، حيث اتضح أنها تعيد حساسية الخلايا السرطانية إلى عوامل الاستماتة (الموت المبرمج للخلية)، أي أن هذه الخلايا تدمر نفسها بنفسها. كما اتضح أنه في حالة استهلاك الكركم بصورة منتظمة ينخفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كثيرا، وكذلك سرطان الثدي والبروستات".

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