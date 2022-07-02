دواء لجلطات القلب يعالج سكتات الدماغ

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف باحثون في كندا عن نجاح تجربة استعمال دواء لجلطات القلب في معالجة سكتات الدماغ.

وأظهر باحثون أن «تينيكتيبلاز»، وهو دواء يستخدم بشكل شائع كمضاد للنوبات القلبية، هو علاج فعّال للسكتة الدماغية الحادة، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن دورية «ذا لانسيت».

وقال بيجوي مينون، الأستاذ بقسم علوم الأعصاب السريرية بكلية «كمينغ للطب» بجامعة «كالغاري» الكندية، والباحث الرئيسي بالدراسة، في تقرير نشره الموقع الإلكتروني للجامعة بالتزامن مع نشر الدراسة: «من المعروف أن (تينيكتيبلاز) عقار فعال في إذابة الجلطة، ومن السهل جداً استخدامه مما يجعله يغيّر قواعد اللعبة عندما يتم حساب الثواني لإنقاذ خلايا الدماغ».

وبناءً على الإرشادات الحالية، فإن عقار «التيبلاز»، هو الدواء الموصى به لمرضى السكتة الدماغية الحادة، والتحدي هو أن هذا العقار أكثر تعقيداً في التعامل معه، ويستغرق الأمر ما يصل إلى ساعة ويتطلب مضخة تسريب يجب مراقبتها، ويمكن أن تكون المضخة متاحة عند نقل المريض داخل المستشفى أو إلى مركز السكتة الدماغية الرئيسي لتلقي العلاج.

وقال ريتشارد شوارتز، من قسم علم الأعصاب في برنامج «هورفيتز» لعلوم الدماغ بجامعة «تورونتو»، والباحث المشارك بالدراسة: «عندما يكون بإمكانك توفير الوقت، فهذه ميزة كبيرة»، مشيراً إلى أنه في حال «استخدام (تينيكتيبلاز) لا يحتاج المريض إلى أي تجهيزات، ويمكن أن يستخدم متى وصل المريض إلى أي مركز طبي أو مستشفى صغير».

وقارنت التجربة التي أُجريت على مرضى السكتات الدماغية، النتائج العلاجية للدواء الموصى به حالياً، وهو(التيبلاز)، مع المرشح الجديد، وهو دواء جلطات القلب (تينيكتيبلاز).

ووجدوا أنه إضافة لسهولة الاستخدام وعامل السرعة التي يوفرها دواء جلطات القلب، فإنه كان يعمل بشكل مماثل، إن لم يكن أفضل، من دواء «التيبلاز»، حيث يلتصق «تينيكتيبلاز» بالجلطة لفترة أطول من «التيبلاز»، مما يعني استعادة تدفق الدم بشكل أسرع ولفترة أطول من الوقت.

وأشركت التجربة المرضى وعائلاتهم في تصميم الدراسة وأكملت جميع عمليات التسجيل في أثناء جائحة (كوفيد - 19)، عندما كانت النظم الصحية تحت ضغط كبير، وشملت الدراسة 22 مركزاً أولياً وشاملاً للسكتة الدماغية في جميع أنحاء كندا.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز