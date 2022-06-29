3 مشروبات ينبغي تجنُّبها في الصيف

المصدر: البيان

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كشف خبير تغذية روسي عن 3 مشروبات ينبغي تجنُّبها خلال الطقس الحار في الصيف.

وأوضح الدكتور أنطون بيرديف، حسبما أفاد موقع «اليوم السابع» الإخباري نقلاً عن «RIA Novosti»، أن المشروبات التالية ينصح بتجنبها لما تسببه من التهاب باللوزتين، والحلق:

1. الماء المثلج

يعتبر تناول الماء المثلج الخيار الشائع في الطقس الحار، بيد أن المثير للدهشة هو أن شرب الماء البارد يلحق الضرر بالجسم، لأنه يؤدي إلى انخفاض حاد ومفاجئ في درجة حرارة الأعضاء الرئيسة والتهاب الحلق والبلعوم الأنفي واللوزتين، كما يسبب اضطراب عمل منظومة المناعة، ما يؤدي إلى الإصابة بنزلة برد وفي أسوأ الحالات التهاب في الحلق.

2. القهوة والشاي الأحمر

يحتوي هذان المشروبان على مادة الكافيين، وهي مدرة جيدة للبول، ما يؤدي إلى جفاف الجسم الذي يؤثر في الهرمون المضاد لإدرار البول الذي يبطئ عملية استنزاف الماء، ويصيب بالصداع.

3. العصائر السكرية والمشروبات الغازية

هذه المشروبات تساعد على ارتفاع مستوى ضغط الدم الشرياني، وتشكل عبئاً على البنكرياس، وتزيد خطر الإصابة بمرض السكري والسرطان، وليس في قائمة خصائصها ما يشير إلى أنها تروي العطش.

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