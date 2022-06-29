من يُمنع عليهم تناول الأناناس؟

المصدر: البيان

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كشفت اختصاصية التغذية، الروسية إيلينا سولوماتينا، عن الأشخاص الذين لا يجب عليهم تناول الأناناس.

وفقا للخبيرة، يعد الأناناس فاكهة مفيدة جدًا تساعد جهاز المناعة وتؤثر بشكل إيجابي على البكتيريا، كما يحتوي على فيتامين سي والبوتاسيوم وإنزيم البروميلين الذي يساعد على تكسير البروتينات.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أن الأناناس له تأثير إيجابي على العضلات والأربطة والأوعية الدموية والجلد والجهاز المناعي والجهاز العصبي، كما أنه يساعد على إزالة السوائل الزائدة من الجسم، إلا أنه يجب التعامل معه بحذر.

وقالت لصحيفة "فيتشرنايا موسكفا" الروسية: "يجب عدم تناول الأناناس من قبل الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي التي تتميز بارتفاع درجة الحموضة (القرحة والتهاب المعدة والتهاب القولون وما إلى ذلك) في المرحلة الحادة، ويفضل رفضها مع عدم التحمل والحساسية".

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