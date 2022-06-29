فصائل الدم وارتباطها بالإصابة بأنواع السرطانات

المصدر: البيان

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السرطان هو أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في جميع أنحاء العالم، وقد تسبب في العام 2020 وفق منظمة الصحة العالمية في ما يقرب من 10 ملايين حالة وفاة، أو ما يقرب من حالة وفاة واحدة من بين كل ست وفيات.

بشكل عام، السرطان مرض تنمو فيه بعض خلايا الجسم بشكل غير طبيعي وتنتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، بشكل قد يهدد الحياة.

هناك العديد من عوامل الخطر القابلة للتعديل وغير القابلة للتعديل للسرطان.

عادات نمط الحياة مثل تعاطي التبغ واستهلاك الكحول والنظام الغذائي غير الصحي وقلة النشاط البدني وتلوث الهواء عوامل خطر قابلة للتعديل للإصابة بالسرطان، في حين أن عوامل مثل العمر والجنس والعرق والتاريخ العائلي والجينات غير قابلة للتعديل.

من العوامل الأخرى التي يمكن أن تحدد خطر الإصابة بالسرطان أنواع فصائل الدم.

وجدت الأبحاث المبكرة صلة بين فصيلة دم معينة وخطر الإصابة بسرطان البنكرياس، وفق صحيفة "تايمز أو إنديا".

هناك العديد من فصائل الدم، ومع ذلك، فإن أنواع الدم الأربعة الرئيسية تشمل A وB وAB وO، كما تقول خدمات الصحة الوطنية في المملكة المتحدة (NHS).

يتم تحديد فصيلة دمك من خلال الجينات التي ترثها من والديك. يمكن أن تكون كل مجموعة إما موجب أو سالب، مما يعني في المجموع أن هناك 8 فصائل دم.

الارتباط بين فصيلة الدم والسرطان

ربطت العديد من الدراسات أنواعا معينة من الدم بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

أظهر بحث العام 2017 نُشر في مجلة PLOS One أن فصيلة الدم B كانت مرتبطة بتراجع خطر الإصابة بجميع أنواع السرطان مقارنة بفصيلة الدم A.

وجدت دراسة أخرى أن فصيلة الدم B كانت مرتبطة أيضا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة والمثانة أيضا.

ولكن في إحدى الدراسات البحثية المبكرة، كان لدى أصحاب فصيلة الدم B فرصة أعلى بنسبة 72% للإصابة بسرطان البنكرياس.

أبرزت النتائج المنشورة في مجلة المعهد الوطني للسرطان أن الأشخاص الذين لديهم فصيلة دم A أو B أو AB كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان البنكرياس من الأفراد الذين يحملون فصيلة الدم O.

وفقا للدراسة، على عكس الأشخاص من الفصيلة O، فإن الأشخاص من الفصيلة A لديهم فرصة أعلى بنسبة 32 في المئة للإصابة بسرطان البنكرياس، في حين أن الأشخاص الذين يحملون الفصيلة AB أو B لديهم فرصة أعلى 51 في المئة و72 في المئة، على التوالي للإصابة بسرطان البنكرياس.

من خلال الدراسة، وجد أن 17 في المئة من حالات سرطان البنكرياس تُعزى إلى وراثة فصيلة دم غير O.

ما هو سرطان البنكرياس؟

يحدث سرطان البنكرياس عندما تبدأ الخلايا غير الطبيعية في النمو بشكل لا يمكن السيطرة عليه داخل البنكرياس، وهو العضو المسؤول عن إنتاج سوائل الجهاز الهضمي. يمكن أن يؤثر أيضا على منطقة البنكرياس التي تنظم مستويات السكر في الدم.

وفقا لمايو كلينك، قد تشمل بعض علامات وأعراض سرطان البنكرياس: ألم في البطن يمتد إلى ظهرك، فقدان الشهية أو فقدان الوزن غير المقصود، اصفرار بشرتك وبياض عينيك (يرقان)، براز فاتح اللون، بول داكن اللون، حكة في الجلد، تشخيص جديد لمرض السكري أو مرض السكري الحالي الذي أصبح من الصعب السيطرة عليه، جلطات الدم والإعياء.

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