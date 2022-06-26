أمراض البصر مؤشر للإصابة بالخرف

المصدر: البيان

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حذرت دراسة علمية حديثة من الخطر الذي يختبئ وراء أمراض البصر.

وكشفت الدراسة، التي نشر تفاصيلها موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن موقع «ميديكال أكسبريس» الطبي المتخصص، أن كبار السن الذين يعانون حالات بصرية غير معالجة أكثر عرضة للإصابة بالخرف، وفقاً لمراجعة منهجية وتحليل لـ16 دراسة شملت 76373 مشاركاً.

وقال المؤلف الرئيس للدراسة البروفيسور المساعد بمركز المعلوماتية الطبية في جامعة بكين بيبيا إكسيو: «إن هذه الدراسة هي من بين أولى الدراسات التي تقيم العلاقة بين مشكلات البصر والنتائج المعرفية لدى كبار السن من خلال فحص شامل لجميع الدراسات السكانية المتاحة باللغة الإنجليزية، إذ تضيف النتائج التي توصلنا إليها إلى الدليل المتزايد على أن تلاشي البصر عامل خطر، على الرغم من أن الأسباب الكامنة وراء ذلك لا تزال غير واضحة، إلا أنها تشير إلى أن تشخيص حالات العين وعلاجها قد يكون مفيدا لتحسين نوعية حياة الشخص وكذلك لإبطاء فقدان الذاكرة أو إيقافه».

وتشير التقديرات إلى أن ما يقرب من مليون شخص يعانون الخرف في المملكة المتحدة، ومن المقرر أن يزداد هذا العدد خلال العقود القليلة القادمة مع تقدم العمر.

وبحلول عام 2050 من المتوقع أن يقفز هذا الرقم إلى 1.6 مليون، وقد تتضاعف تكلفة الخرف تقريباً في نفس الإطار الزمني، من 25 مليار جنيه استرليني إلى 47 مليار جنيه استرليني في عام 2050.

وتضمن البحث الجديد 16 دراسة شملت 76373 مشاركاً، مع خمس دراسات مقطعية و11 دراسة طولية نُشرت قبل أبريل 2020.

وقد فحص المؤلفون العلاقة بين ضعف البصر والنتائج المعرفية لدى كبار السن فوجدوا أن الأشخاص الذين يعانون مشكلة في البصر كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالضعف الإدراكي والخرف، بغض النظر عما إذا كان ضعف البصر قد تم الإبلاغ عنه ذاتيا أو تم تشخيصه باستخدام مقاييس موضوعية.

كما كانت احتمالية الإصابة بضعف إدراكي أعلى بنسبة 137% بين الأشخاص الذين يعانون من مشكلة في النظر مقارنة بمن لا يعانونها.

أما الأشخاص الذين يعانون مشكلة في الرؤية أساساً فلديهم خطر متزايد بنسبة 41% للإصابة بضعف الإدراك و44% زيادة بخطر الإصابة بالخرف، مقارنة مع أولئك الذين لم يفعلوا ذلك.

ويوضح بيبيا: «نتائجنا الجديدة تسلط الضوء على أهمية فحوصات العين المنتظمة لكبار السن، ما يتيح اكتشاف أي مشكلات محتملة في رؤيتهم وعلاجها مبكراً، لذا نقترح عدم تجاهل أي تغييرات يتم الإبلاغ عنها ذاتياً ببصر الشخص».

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