6 علامات تنذر بخطر الموت المبكر

المصدر: البيان

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كشف أطباء عن ست علامات خفية تنذر بخطر الموت المبكر.

وأوضح الخبراء البرازيليون، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل»، أن العلامات الست تتلخص في النقاط التالية:

الاتزان على ساق واحدة

أظهرت أحدث دراسة أن أولئك الذين يتمايلون عند محاولة الوقوف على ساق واحدة معرضون للخطر.

ووجد باحثون في البرازيل أن أولئك الذين لم يتمكنوا من إكمال تمرين «فلامنغو» كانوا أكثر عرضة للوفاة في وقت مبكر بمقدار الضعف مقارنة بأولئك الذين يستطيعون ذلك.

وخضع أكثر من 1700 مشارك، تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاماً، لاختبارات لياقة مختلفة؛ بما في ذلك الوقوف على رجل واحدة لمدة 10 ثوانٍ دون أي دعم.

وعلى مدار الدراسة - التي أجراها باحثون في «عيادة طب التمارين (كلينيميكس)» في ريو دي جانيرو - والتي شهدت مراقبة كل مشارك لمدة 7 سنوات في المتوسط، توفي 123 شخصاً.

وأظهرت النتائج، التي نُشرت في «المجلة البريطانية للطب الرياضي»، أن أولئك غير القادرين على الوقوف دون دعم على ساق واحدة لمدة 10 ثوانٍ كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 84 في المائة لأي سبب.

سرعة المشي

بالإضافة إلى عدم القدرة على التوازن على ساق واحدة، فإن كبار السن الذين يمشون ببطء أكثر عرضة لخطر الموت المبكر من غيرهم.

وقام باحثون من «المعهد الوطني الفرنسي للصحة والبحوث الطبية» بقياس سرعة المشي عند 3200 شخص فوق 65 عاماً، ثم تمت متابعتهم لمدة 5 سنوات في المتوسط.

وتم قياس سرعة كل مشارك في 3 نقاط مختلفة خلال فترة الدراسة، تم ذلك من خلال مطالبتهم بالسير في ممر بطول 6 أمتار.

وأظهرت النتائج أن أبطأ مشاة من الذكور ساروا 90 متراً/ دقيقة (ميل واحد كل 18 دقيقة)، بينما سار الأسرع 110 أمتار/ دقيقة (ميل واحد كل 15 دقيقة).

ووفي الوقت نفسه، قطعت أبطأ النساء 81 متراً/ دقيقة (ميل واحد كل 20 دقيقة)، بينما كانت الأسرع تقطع 90 متراً/ دقيقة على الأقل.

وتم تسجيل أكثر من 200 حالة وفاة، وفقاً للنتائج المنشورة في «المجلة الطبية البريطانية» في عام 2009.

وكشف التحليل أن الثلث الأبطأ من المشاة كانوا أكثر عرضة للوفاة بنسبة 44 في المائة بنهاية الدراسة، مقارنة بأسرع مجموعة.

وأوضح الباحثون أن الأشخاص الذين يمشون بسرعة قد يكونون أكثر لياقة ويستفيدون من صحة القلب والأوعية الدموية بشكل أفضل.

الجلوس والوقوف

والتمرين البسيط المتمثل في الجلوس والوقوف مرة أخرى دون التمسك بأي شيء يمكن أن يشير أيضاً إلى المدة التي يمكن أن تعيشها.

وتوصل باحثون إلى أن الأشخاص الذين يكافحون من أجل الجلوس والنهوض هم أكثر عرضة للوفاة مبكراً بـ5 مرات.

صعود السلالم

وقد تشير القدرة على المشي بسلاسة وصعود 4 دفعات من السلالم أيضاً إلى أنك ستتجنب الموت المبكر.

وجعل الباحثون في إسبانيا أكثر من 12 ألف شخص يركضون على آلات المشي، مما جعلهم يكتسبون السرعة تدريجياً. تمت مراقبة قلوبهم في الوقت نفسه.

وتتبعت الدراسة، التي نُشرت في «مجلة القلب الأوروبية» في 2018، صحة المتطوعين لمدة 5 سنوات.

وكانت معدلات الوفيات من جميع الأسباب، وكذلك أمراض القلب، أعلى بنحو 3 مرات لدى المشاركين الذين عُدّوا في حالة رياضية سيئة، مقارنة بأقرانهم الأكثر لياقة.

قبضة قوية

قد يكون عدم القدرة على القيام بمصافحة قوية علامة على الموت الوشيك؛ وفقاً للأبحاث.

ووجدت إحدى الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف القبضة أكثر عرضة بنسبة 20 في المئة للوفاة المبكرة.

تمارين الضغط

الأشخاص الذين يكافحون لإكمال 10 ضغطات هم أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية تقريباً.

وأوضح العلماء أن تمارين الضغط علامة على قوة العضلات، والتي تحمي من الوفيات من جميع الأسباب وارتفاع ضغط الدم.

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