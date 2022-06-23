علاج ثوري لمرض السكري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

وكأن العلم على بعد خطوة للسيطرة على مرض السكري، الذي يصيب الملايين حول العالم.

فعن طريق نوع جديد من الأدوية التي تحفز عضلات الجسم لامتصاص السكر الزائد في الدم يعمل العلاج الجديدالذي سيحدث ثورة في علاج مرض السكري من النوع 2.

الدواء التجريبي، المسمى بالرمز ATR-258، هو أول دواء يعمل عن طريق نقل السكر مباشرة من الدم إلى العضلات. تم تطوير الدواء في السويد، وقد نجح في الدراسات على الحيوانات ويتم الآن تجربته على مجموعة من المرضى في مركز للأبحاث في ألمانيا وفق صحيفةالدستور الأردنية.

يحدث مرض السكري إما لأن الجسم لا ينتج ما يكفي من هرمون الأنسولين الذي يساعد العضلات على التخلص من السكر الزائد من الدم، أو بسبب العضلات التي تجعل الخلايا لا تستجيب للأنسولين بشكل جيد. نتيجة لذلك، يتراكم السكر (الجلوكوز) في الدم، وهذا يمكن أن يؤدي في النهاية إلى تلف الخلايا والأعصاب، مما قد يؤدي إلى مشاكل في العين وأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تشمل عوامل الخطر زيادة الوزن وقلة النشاط البدني والتاريخ العائلي وارتفاع ضغط الدم. وتتراوح علاجات النوع 2، من تغييرات نمط الحياة إلى الأدوية التي تساعد الجسم على التعامل مع ارتفاع مستويات السكر في الدم. تعمل معظم الأدوية على تعزيز نظام الأنسولين.

لكن دواء ATR-258، الذي طورته شركة أرتوجي، التي أسسها أستاذ علم وظائف الأعضاء في جامعة ستوكهولم، تور بنتغسون، هو فئة جديدة من الأدوية التي تتجاوز نظام الأنسولين. يعمل على مستقبلات العضلات، ويحفز العضلات على إخراج الجلوكوز من الدم، لاستخدامه في الطاقة، وخفض مستويات السكر في الدم بشكل مستقل عن البنكرياس والأنسولين.

وقال الدكتور علي الدبيات، استشاري السكري والغدد الصماء في الكويت والباحث في جامعة نيوكاسل: من المثير أن نرى أدوية مستقلة عن الأنسولين، وهذا يضمن إمكانية علاج مرضى السكري من النوع 2 لفترة أطول حيث يميل إنتاج الأنسولين الداخلي إلى الانخفاض بمرور الوقت، مما يجعل العلاجات الأخرى أقل فعالية.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على الفئران أن ATR-258 يخفض نسبة الجلوكوز في الدم إلى مستويات صحية ويعزز حساسية الأنسولين. ويشارك ما يقرب من 80 شخصًا في التجربة التي يتم إجراؤها في “مركز الخدمات البحثية السريرية” بمدينة مانهايم الألمانية، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز