ارتداء ربطة العنق في الصيف يسبب جلطة دماغية

المصدر: البيان

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كشف طبيب روسي عن الخطر الصحي الذي قد يسببه ارتداء ربطة العنق في الصيف.

وأوضح الدكتور فلاديمير خوروشيف، اختصاصي أمراض القلب، أن ارتداء ربطة العنق في الطقس الدافئ قد يؤدي إلى الإصابة بجلطة دماغية، وذلك حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري نقلاً عن راديو «سبوتنيك».

وحذّر خوروشيف من إحكام ربطة العنق المشدودة، مشيراً إلى أن هذا من شأنه أن يُحدث اضطراباً في تدفق الدم إلى الدماغ.

وقال: «بالطبع لا يمكن التخلي عن ربطة العنق التي تعتبر عنصراً أساسياً في ملابس المناسبات الرسمية والمسؤولين ورجال الأعمال، حتى في درجة حرارة الهواء العالية، ولكن هذه الربطة يمكن أن تضر بالصحة كثيراً؛ لأن الربطة المشدودة بإحكام تؤدي إلى سوء تدفق الدم إلى الدماغ».

وأضاف: «شد الربطة بإحكام في الصيف قد يؤدي إلى عواقب وخيمة؛ لأنها تؤدي إلى سوء تدفق الدم الشرياني إلى الدماغ، وتدفق الدم الوريدي إلى القلب».

وتابع: «حتى إذا كانت الربطة تضغط بعض الشيء على أوردة العنق، فسيؤدي ذلك إلى امتلاء الرأس بالدم، ويصبح لون الوجه أرجوانياً، وقد يحدث تورم داخل الغلاف الخارجي للدماغ، وهذا لن يسبب صداعاً فقط، بل قد يسبب جلطة دماغية».

وأكد أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع لزوجة الدم في الطقس الحار، لذلك فإن ربطة العنق قد تسبب تجلط الدم.

وبيَّن أنه «كلما ارتفعت درجة الحرارة، يصبح الدم أكثر لزوجة، فإذا تغيرت لزوجة الدم بصورة طفيفة بدرجات حرارة 17-18 درجة مئوية، فإن لزوجة الدم بدرجة حرارة 30 درجة مئوية تزداد كثيراً، ونتيجة لسوء سيولة الدم وضغط ربطة العنق على الأوردة، يزداد خطر تجلط الدم، لذلك يُعتبر ارتداء ربطة العنق في الطقس الحار من عوامل الخطر القوية».

ونصح بعدم ارتداء ربطة العنق في الطقس الحار، لافتاً إلى أنه إذا كان لا بد من ذلك يجب خلعها فور انتهاء المهمة.

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