انتبه.. 3 علامات تظهر على الوجه قد تدل على إصابتك بالسرطان

المصدر: البيان

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في معظم الأحيان تكون أعراض الإصابة بأحد أنواع مرض السرطان خفية ولا يلاحظها المصاب، خاصة مع وجود أكثر من 200 من أعراض السرطان، والتحذيرات من العلامات الدالة قد تنقذ حياة المريض.

وبحسب هيئات صحية مختلفة، غالبا ما يتم تجاهل ثلاث علامات تحذيرية للمرض تظهر "في الوجه". حيث نشر موقع Reynolds لدعم مرضى السرطان على الإنترنت، أعراض السرطان التي "من المرجح أن تتجاهلها النساء".

ويتابع الموقع الصحي: "أفاد بعض مرضى سرطان الرئة أنهم لاحظوا انتفاخا أو تورما أو احمرارا في الوجه. والتفسير لذلك هو أن أورام الرئة ذات الخلايا الصغيرة تسد عادة الأوعية الدموية في الصدر، ما يمنع الدم من التدفق بحرية من الرأس والوجه". وفقاً لموقع "روسيا اليوم".

وتعتبر هذه التغييرات "علامة شائعة" لسرطان الرئة، ولكنها يمكن أن تحدث أيضا مع عدة أنواع أخرى من السرطان. والأورام السرطانية، على سبيل المثال، هي أورام الغدد الصم العصبية التي تنمو بشكل خاص في خلايا الغدد الصم العصبية. وهذه هي المسؤولة عن نقل الإشارات من خلال إفراز الهرمونات لمساعدة الجسم على أداء وظائفه.

وعندما تصاب الخلايا بالسرطان، تشمل الأعراض احمرار الوجه الساخن والإسهال والصفير.

وتشير الأبحاث إلى أن احمرار الوجه هو نتيجة لمتلازمة شبيهة بالقلب، والتي تحدث بسبب إفراز الكثير من المواد الشبيهة بالهرمونات في الدم، ومن المعروف أيضا أن سرطان الخلايا الحرشفية، وهو سرطان يصيب الجلد، يغير مظهر الوجه.

وتحدث هذه التغييرات غالبا في أقسام الوجه الأكثر عرضة للشمس.

وعندما يتسبب سرطان الرئة في انتفاخ الوجه، يحدث هذا بشكل عام لأن الورم يضغط على الوريد الممتد من الرأس إلى القلب.

ويؤدي هذا الانسداد إلى إبطاء التدفق من وإلى الرأس، ما يتسبب في حدوث تورم حول الرقبة والوجه، وقد أظهر البحث في التأثير النفسي لهذه التغييرات أن لها تأثيرا كبيرا.

ومن المهم ألا تدع أي تغييرات جسدية جذرية تمر دون علاج من قبل خبير، لأن اختبارات الفحص يمكن أن تساعد في الكشف عن الأورام الخبيثة في المراحل المبكرة.

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