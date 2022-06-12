تناول الإفطار في هذا التوقيت الطريقة المثلى لإنقاص الوزن

المصدر: البيان

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كشف تيم سبيكتور، أستاذ علم الأوبئة الجينية بمستشفى «كينغز كوليدج» في لندن، عن التوقيت الأنسب لتناول الإفطار بالنسبة للأشخاص الذين يودون إنقاص الوزن.

وأوضح سبيكتور أن الانتظار بضع ساعات صباحاً قبل تناول الإفطار هو الحل الأفضل لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقال: «في السنوات الأخيرة، أصبح معظم الأشخاص يتناولون العشاء في وقت متأخر كثيراً مقارنة بالأجيال السابقة. فالغالبية العظمى من الناس حول العالم يتناولون العشاء حالياً في الساعة التاسعة مساء، ومن ثم فإن الإفطار في الساعة 11 صباحاً سيضمن صوم الأشخاص لمدة 14 ساعة تقريباً، وهي الطريقة المثلى لإنقاص الوزن».

وأضاف: «يمكن أن يساعد اتباع هذه الاستراتيجية لبضعة أشهر الأشخاص على خسارة ما بين 2 كغم و5 كغم من أوزانهم».

ولفت إلى أن الميكروبات في أمعائنا لها إيقاع يومي مثلنا وتحتاج إلى فترة راحة، ومن ثم فكلما تم تأخير وقت تناول وجبة الإفطار، كان الأمر أفضل لصحة الأشخاص وأوزانهم.

وأكد فاعلية تجاهل وجبة الإفطار تماماً في إنقاص الوزن، مشيراً إلى أن تناولها غالباً ما يجعل الأشخاص أكثر بدانة.

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