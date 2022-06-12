معلومة صحية خاطئة عن تناول الفاكهة

المصدر: البيان

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كشف مجلس الصحة الخليجي حقيقة ما يثار عن أضرار تناول الفاكهة بعد الوجبات مباشرة.

وأوضح المجلس، عبر حسابه الرسمي في «تويتر»، أن هناك اعتقاداً خاطئاً بين الناس بأن تناول الفاكهة بعد الوجبات مباشرة يعتبر ضاراً.

وأكد أنه لا يوجد فرق بين تناول الفاكهة قبل أو بعد الوجبات، مشيراً إلى أن الجهاز الهضمي قادر على هضم وامتصاص العناصر الغذائية الموجودة في الفاكهة بكل سهولة.

وأشار إلى أن تناول الفاكهة في أي وقت يساعد على الوقاية من الإصابة بأمراض القلب والسمنة.

وذكر أن الفاكهة تعد مصدراً جيداً للبوتاسيوم، مما يساعد على ضبط مستويات ضغط الدم.

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