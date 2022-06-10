مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي ومؤسسة جونز هوبكنز ميديسين الرائدة في مجال الرَّعاية الصحيًّة في الولايات المتحدة يوقعان اتفاقية تعاون في دبي

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يعتبر هذا التعاون الأوّل من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشكل تطوراً جديداً ودفعةً قويةً لمجال الرّعاية الصحيّة، حيث إنه يُقدم برنامجاً فريداً من نوعه في المنطقة يشمل إجراء العمليات الجراحية وتقديم الطب السريري في جميع الاختصاصات الطبية على أيدي أطباء وجراحين زائرين من مؤسسة جونز هوبكنز مشهودٍ لهم عالميّاً بخبرتهم وأبحاثهم المتطورة، ويعملون في جميع الاختصاصات الطبية المتقدمة كفريقٍ متكاملٍ وذلك على مدار العام في دبي. مما يوفر أفضل سبل الشفاء والعلاج للحالات الطبية الصعبة والمعقدة.

إن هذا البرنامج يؤكد على أن مركز كليمنصو الطبي في دبي مستشفى رائدٌ في التميز محلياً وعالميّاً، وسيمكن أطباءنا في دبي من الاستفادة من هذا التعاون مع كبار الاختصاصيين ذوي الشهرة العالميَّة من جامعة

ومستشفى جونز هوبكنز في الولايات المتحدة والعمل معاً، وكذلك تبادل الخبرات والتعليم والاطلاع على كل ما هو جديد ومتقدم، بحيث تكون هذه المشاركة لمصلحة المرضى وتلبية احتياجاتهم في ربوع الدولة من دون الحاجة للسفر والعلاج في الخارج. ومن الأطباء المشاركين:

د. مهران حبيبي، برفسور مساعد في الجراحة العامة، المدير الطبي لمركز جونز هوبكنز ميديسن لسرطان الثدي، خبير عالمي في جراحات الثدي. متخصص في علاج حالات سرطانات الثدي لدى الاناث والأورام النادرة وبعض الأورام النادرة للثدي عند الحوامل واليافعين، والمرضى الذكور.

من المقرر أن يزور مستشفى مركز كليمنصو الطبي في دبي لمعاينة المرضى ضمن اتفاقية التعاون مع مؤسسة جونز هوبكنز ميديسين من 20 إلى 23 يونيو.

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