الولادة المتكررة تُضعف ذكاء الأطفال

المصدر: البيان

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أكد الدكتور عمرو حسن، أستاذ تخصص النساء والتوليد بقصر العيني في مصر، أن الولادة المتكررة، تضعف ذكاء الأطفال.

وأوضح حسن، خلال مداخلة هاتفية أمس مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «صالة التحرير» عبر قناة «صدى البلد»، أن كثرة الإنجاب تؤثر سلباً في صحة الأم بسبب نقص الفيتامينات في جسدها.

وقال إن تكرار الولادة قد يؤدي إلى توقف الرضاعة الطبيعية، فضلاً عن التأثير في تكوين جسم الطفل ونسبة ذكائه، مشيراً إلى أن إهمال تغذية الطفل تسبب التقزم في بعض الحالات.

من جانبها، قالت الدكتورة لمياء محسن، أستاذة طب الأطفال بقصر العيني، إن الحمل المتكرر له آثار جانبية سلبية جداً في الأم والأطفال، لافتةً إلى أنه يستنفد صحة الأم وتغذيتها، ويؤدي إلى مضاعفات تؤثر في أجهزة جسم الطفل.

وأضافت أن الحمل المتكرر يصيب الأطفال بنقص النمو ويستمر على المدى البعيد، موضحةً أنهم معرضون للإصابة بالضغط والسكر والبدانة، فضلاً تأثر قواهم الذهنية ونسبة ذكائهم والقدرة على التحصيل العلمي فيما بعد.

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