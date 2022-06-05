5 فوائد لمشروب جوز الهند

المصدر: البيان

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يُعَدُّ مشروب جوز الهند مصدراً غذائياً لفوائد طبية عديدة.

ويعزز تناول ماء جوز الهند ليلاً مستويات الطاقة، ويدعم الهضم ويحسن الإدراك، ويقلل آلام المفاصل، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن «أونلي ماي هيلث».

وفيما يلي 5 فوائد لهذا المشروب:

1. يخفض ضغط الدم

يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. وقد يؤدي هذا المشروب المزيل للسموم إلى خفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم. ومع ذلك، إذا كنت ممن يتناولون أدوية لضغط الدم، فمن المستحسن تجنب ماء جوز الهند لأنه يمكن أن يخفضه كثيراً.

2. يمنع أمراض القلب

يحتوي ماء جوز الهند على الكثير من الأملاح والبوتاسيوم وهو أمر جيد جداً للترطيب. لذلك، يساعد ماء جوز الهند بدوره في منع العديد من أمراض القلب لأنه يلعب دوراً حيوياً في صحة قلب الشخص.

3. يزيل السموم من الجسم

كوب من ماء جوز الهند قبل النوم أو في الليل يعمل كمشروب لإزالة السموم من الجسم. هذا المشروب أيضاً يرطب ويشعرنا بالانتعاش أيضاً.

4. يعالج حصى الكلى

ينصح أطباء الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى بشرب ما لا يقل عن 12 كوباً من الماء يومياً. وإذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص، فلا تنسَ تضمين ماء جوز الهند في نظامك الغذائي وربما في العشاء. شرب ماء جوز الهند ليلاً يسمح لقيمته الغذائية بالعمل طوال الليل. وبالتالي، فإن ماء جوز الهند ليس فقط ممتعاً في المذاق ولكنه مفيد للصحة.

5. يعالج عدوى المسالك البولية

يعتبر ماء جوز الهند مدراً للبول، ويساعد في طرد السموم عن طريق التبول. والحقيقة الأقل شهرة هي أن شرب ماء جوز الهند يزيد من عدد الحمامات. إذا كنت تنوي شرب ماء جوز الهند أو إذا كنت تشربه بالفعل، فمن الواضح لمعرفتك أنك ستتبول كثيراً. المزيد من التبول يعني أنه يطرد دائماً كل عدوى المسالك البولية من جسمك.

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