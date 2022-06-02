علماء يبتكرون طريقة لتشخيص الاكتئاب عبر الصوت

المصدر: البيان

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ابتكر علماء طريقة جديدة لمعرفة ما إذا كان الشخص يعاني الاكتئاب من خلال الاستماع إلى صوته.

وأظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون الاكتئاب يتحدثون بتردد منخفض في لفظ حروف العلّة، ما يعني أن لديهم صوتاً أكثر تملّقاً، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

وأوضحت أن «هذه السمات القابلة للقياس في صوت الأشخاص تسمى بالسمات شبه اللفظية، وهي الرسائل التي ينقلها الشخص من خلال نبرة صوته وطبقتها ووتيرة إيقاعها، ويمكن اكتشافها أيضاً في الأمراض النفسية الأخرى، بما في ذلك اضطراب ما بعد الصدمة».

وصممت شركة «Kintsugi» تطبيقاً للاستفادة من علامات الاكتئاب، من خلال بناء نموذج للتعلم الآلي يمكنه بعد الاستماع إلى أصوات الأشخاص، وقياس احتمال إصابة المتحدث بالاكتئاب على مقياسي PHQ - 9 وGAD - 7 اللذين يصنفان مستوى اكتئاب الشخص على قياس من 0 إلى 21.

وتتم عملية القياس هذه من خلال تحدث المستخدمين عن مشاعرهم بانتظام باستخدام تطبيق الشركة، إذ يسجل نظام التعلم الآلي بالذكاء الاصطناعي مستوى الاكتئاب.

وقالت ريما سيلوفا أولسون، المؤسسة المشاركة للتطبيق: «لقد تم تدريب نموذج شبكتنا العصبية على عشرات الآلاف من الأصوات الكئيبة، لذلك يمكن للتطبيق أن يكون أشبه بمجموعة من الأطباء النفسيين، لا بل أكثر حساسية. ويمكنه التقاط الاكتئاب حتى عند مستويات خفيفة أو معتدلة».

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