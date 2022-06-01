لا تشرب الشاي إذا كنت من هذه الفئة

المصدر: البيان

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حذر خبير تغذية روسي من خطورة شرب الشاي على فئة من الناس.

وأوضح الدكتور يفغيني أرزاماستسيف أنه على من يعاني ارتفاع مستوى ضغط الدم وأمراض الجهاز الهضمي الامتناع عن شرب الشاي، وذلك حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن وكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

وأشار أرزاماستسيف إلى أنه لا ينصح من يعاني ارتفاع مستوى ضغط الدم والنقرس والأرق وأمراض المعدة بتناول مشروب الشاي.

وقال: «تزداد كمية البيورين (Purine) بزيادة كمية أوراق الشاي المستخدمة في المشروب، أي أن من يعاني النقرس عليه التخلي عن تناول الشاي، أو على الأقل تناول الشاي المخفف».

وأضاف: «بالنسبة إلى من يعاني ارتفاع مستوى ضغط الدم، تناول الشاي بحذر، لأن الشاي يحتوي على مادة الكافيين التي قد تسبب ارتفاعاً حاداً في الضغط، لذلك عليه عدم شرب الشاي المركز».

وتابع: «أما من يعاني الأرق فعليه التخلي عن شرب الشاي، إضافة إلى ذلك فإن الشاي يمكن أن يفاقم مشكلات في الجهاز الهضمي».

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