هؤلاء ممنوعون من تناول الآيس كريم!

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

مع دخول موسم الصيف يلجأ الكثيرون إلى تناول الآيس كريم، رغبة في الترطيب والاستمتاع بطعمه المحبب دون إدراك أن هناك بعض المخاطر التي تتسبب بالأذى على صحتهم. فبحسب طبية روسية فأن من يعاني من مرض السكري والسمنة والحساسية عليه الابتعاد عن الآيس كريم.

وأوضحت الدكتورة مارغريتا كورولوفا، أخصائية التغذية الروسية، إلى أنه لا حاجة للإفراط بتناول الآيس كريم (البوظة) إذا كان الشخص يعاني من أمراض التمثيل الغذائي والسمنة والسكري ومقاومة الأنسولين والحساسية، لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الدهون المختلفة والسكر. وفقاً لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وتقول أخصائية التغذية الروسية: "بالإضافة إلى ذلك، عند عدم تحمل الحليب ومنتجاته والمكسرات والثمار، من الضروري تقليص استهلاك الآيس كريم بسبب الحساسية. كما أنه في فترة الإصابة بأمراض البرد يصبح الآيس كريم خطيرا بصورة خاصة للأطفال، لأنه يمكن أن ينقل المرض إلى القسم السفلي للجهاز للتنفسي".

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز