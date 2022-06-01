الذكاء الاصطناعي يتعرف على عقيدات مسرطنة

المصدر: (سان فرانسيسكو ـ د ب أ)

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طور فريق من الباحثين في أمريكا منظومة ذكاء اصطناعي يمكنها التعرف على العقيدات الرئوية المسرطنة التي تظهر في صور الأشعة المقطعية.

ويذكر أن العقيدات الرئوية هي تكتلات صغيرة من الأنسجة تتكون داخل الرئة وتظهر في شكل بقع صغيرة في صور الأشعة المقطعية. ويقول الباحث نيل فاشاني من كلية الطب بجامعة بنسلفانيا في فيلادلفيا، إن «العقيدات الرئوية تظهر في نحو 5 إلى 8 % من صور الأشعة السينية».

وأضاف بتصريحات أوردها موقع «ساينس ديلي» المتخصص في العلوم، أن «صور الأشعة السينية للصدر هي مسألة بالغة الحساسية، ونحن نرى العقيدات الرئوية في عدد يتراوح ما بين الثلث إلى النصف من هذه الأشعات، فهي مشكلة تؤثر على نحو 1.6 مليون شخص في الولايات المتحدة سنويا».

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