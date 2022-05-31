تحذير من 3 مكملات غذائية ترتبط بخطر الإصابة بسرطان الرئة!

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

يلجأ الكثيرون حول العالم إلى المكملات الغذائية الطبيعية للحصول على جميع العناصر الغذائية والمعادن التي يحتاجونها في حياتهم، ولكن من المفاجئ أن تسمع أن استخدام ثلاثة مكملات طبيعية "على المدى الطويل" يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة.

حيث ربطت دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لعلم الأوبئة، الاستخدام "طويل المدى" لثلاثة مكملات طبيعية بزيادة خطر الإصابة بسرطان الرئة. وفحص الباحثون روابط بيتا كاروتين التكميلي والريتينول وفيتامين A واللوتين والليكوبين مع خطر الإصابة بسرطان الرئة بين المشاركين.

ويعرف بيتا كاروتين بأنه مركب غذائي ومصدر مهم لفيتامين A. والريتينول مشتق آخر من فيتامين A واللوتين هو نوع من الصبغة العضوية يسمى كاروتينويد. ويرتبط ببيتا كاروتين وفيتامين A. ويمكن العثور على جميع المصادر في الطعام ولكن بعض الناس يختارون تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الفيتامينات أيضا. وفقاً لموقع "إكسبريس".

ولفحص الارتباطات بين المكملات المذكورة أعلاه ومخاطر الإصابة بسرطان الرئة، اعتمد الباحثون على بيانات من المشاركين في دراسة مجموعة فيتامينات وأسلوب حياة (VITAL) في ولاية واشنطن، وهي دراسة جماعية عن ارتباطات استخدام المكملات الغذائية مع مخاطر الإصابة بالسرطان.

وفي 2000-2002، أكمل الأشخاص المؤهلون استبيانا من 24 صفحة، بما في ذلك أسئلة مفصلة حول استخدام المكملات (المدة، التكرار، الجرعة) خلال السنوات العشر الماضية من الفيتامينات المتعددة والمكملات.

وجرى التعرف على حوادث سرطان الرئة حتى ديسمبر 2005 من خلال الارتباط بسجل الترصد وعلم الأوبئة والنتائج النهائية للسرطان.

ووفقا للباحثين، "ارتبط استخدام مكملات البيتا كاروتين والريتينول واللوتين الأطول (ولكن ليس متوسط ​​الجرعة الإجمالية لمدة 10 سنوات) بارتفاع ملحوظ إحصائيا لخطر الإصابة بسرطان الرئة الكلي".

وأشاروا إلى أن "هناك القليل من الأدلة على تعديل التأثير حسب الجنس أو حالة التدخين. ولا ينبغي التوصية بالاستخدام طويل الأمد لمكملات البيتا كاروتين والريتينول واللوتين للوقاية من سرطان الرئة، وخاصة بين المدخنين".

- ماذا تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة؟، "لا يوجد دليل موثوق على أن أي مكمل غذائي يمكن أن يساعد في الوقاية من السرطان".

وتواصل الجمعية الخيرية: "وجدت بعض الأبحاث أن تناول مكملات معينة يمكن أن يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان. وهناك دليل على أن اتباع نظام غذائي صحي مع الكثير من الفاكهة والخضروات يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بالسرطان".

وللحصول على نظام غذائي صحي متوازن، قلل من:

• اللحوم الحمراء والمعالجة - تناول الكثير من اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء

• الكحول - يسبب الكحول سبعة أنواع من السرطان.

• الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والمشروبات السكرية - الأطعمة الغنية بالدهون أو السكر أو السعرات الحرارية يمكن أن تجعل من الصعب الحفاظ على وزن صحي.

ويعني النظام الغذائي المتوازن تناول الفاكهة والخضروات بشكل أساسي، والكثير من الحبوب الكاملة (وتشمل هذه الأشياء مثل المعكرونة البنية وخبز الحبوب الكاملة) ومصادر البروتين الصحية مثل الدجاج الطازج أو السمك أو البقول (بما في ذلك العدس والفاصوليا).

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