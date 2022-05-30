لتعزيز فقدان الوزن.. أوقات محددة تجنب فيها تناول الطعام

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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كشفت خبيرة التغذية الأسترالية، سوزي برويل، عن الأوقات التي ينبغي تجنب تناول الطعام خلالها في سبيل فقدان الوزن، بعد أن أظهرت الأبحاث أنها قد تكون مسؤولة عن إضافة حوالي 750 سعرة حرارية يومياً.

وأفادت برويل بأن الأوقات الثلاثة التي من المحتمل أن تكثر خلالها من تناول الطعام وتزيد بشكل كبير ما تتناوله من سعرات حرارية يومياً، هي حوالي الساعة 11 صباحاً و3:15 بعد الظهر و9:.30 مساء.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، كانت شركة بريطانية للمكملات الغذائية قد أجرت بحثاً عن تلك الأوقات «عالية المخاطر»، فوجدت أن أولئك الذين كانوا يحاولون إنقاص وزنهم، استهلكوا 750 سعرة حرارية إضافية في اليوم خلال تلك الأوقات.

وقد شاركت خبيرة التغذية وجبات صحية بديلة يمكن تناولها خلال تلك الأوقات لتجنب الإحساس بالجوع، وقالت إنه من المهم بدء اليوم بوجبة إفطار غنية في سبيل تجاوز الشعور بالجوع عند الساعة 11 صباحاً.

وقالت سوزي لقناة التلفزيونية الأسترالية «7 نيوز»، إن تناول سعرات حرارية أقل من اللزوم خلال النصف الأول من اليوم، لا يشعل لدينا الإحساس بالجوع والرغبة من تناول الطعام في فترات الصباح المتأخرة فحسب، بل من الممكن أيضاً أن يتركنا عرضة لتناول المزيد من الطعام في وقت لاحق من اليوم. ويعني الاستسلام للرغبة الشديدة في الأكل أيضاً أن وقت تناول الغداء قد تأخر إلى وقت لاحق من اليوم.

وتنصح سوزي بوجبة صحية الساعة 10:30 مثل تناول الزبادي مع قطعة فواكه لمساعدتنا في الصمود إذا ما ضرب الجوع.

وعلى نحو مماثل، يحدث باستمرار أن نرغب بشدة في تناول الطعام فيما بعد الظهيرة من الساعة الثالثة إلى الرابعة. وعن ذلك، قالت سوزي: «إن أنواع الطعام التي نربطها بالوجبات الخفيفة في هذا الوقت من اليوم تميل مجدداً إلى أن تكون أطعمة حلوة الطعم، مثل البسكويت والشوكولاته وألواح الوجبات الخفيفة، مما يجعلنا نشعر بعدم الرضا وأكثر احتمالاً لتناول وجبة خفية حتى وقت العشاء».

وتوصي بالاستمتاع بملء فترة ما بعد الظهر بالوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين، مثل لوح البندق والخضراوات مع الحمص أو مقرمشات الأرز.

كذلك، بعد ساعتين من العشاء قد نرغب في الحصول على حلويات لإنهاء اليوم أثناء مشاهدة التلفزيون، على الرغم وصفها تلك العادة بـ «السيئة» لأنها تعرضنا لخطر الإفراط في تناول الطعام.

وتدعو خلال تلك الأوقات إلى تعليم أنفسنا عدم تناول الطعام بعد ساعة معينة مثلاً الساعة 8 أو 9 مساء، أما الوجبات الخفيفة المسائية التي قد توافق عليها فهي، قطعة شوكولاته داكنة أو بسكويت واحدة أو كمية صغيرة من الأيس كريم.

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