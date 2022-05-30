مجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي يرحب بانضمام الدكتور زياد شريدة

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أعلن مجلس إدارة مجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي عن انضمام الدكتور زياد شريدة مستشار أول للنسائية والتوليد واستشاري جراحة المناظير والعقم إلى فريقه الطبي.

ورحب مجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي بانضمام الدكتور زياد شريدة، مشيراً إلى أنه سيباشر عمله في دولة الإمارات العربية المتحدة – دبي في مجمع الشيخ مانع بن حشر آل مكتوم الطبي.

وشغل الدكتور زياد شريدة عدة وظائف ومراكز طبية، منها:

رئيس دائرة النسائية والتوليد في الخدمات الطبية الملكية / سابقا.

مدرس سريري في كلية الطب الجامعة الأردنية / سابقا.

عضو الجمعية الأوروبية لجراحات التنظير.

عضو جمعية اختصاصي الأمراض وجراحة النسائية والتوليد.

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