عادة غذائية خاطئة تسبب الشيخوخة المبكرة

المصدر: البيان

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كشفت دراسة علمية حديثة عن الخطر الصحي الذي تحدثه إحدى العادات الغذائية الخاطئة، مشيرةً إلى أنها تسبب الشيخوخة المبكرة.

وأوضحت الدراسة، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن مجلة «ساينس»، أن العادة الخاطئة تتمثل في تناول الطعام قبل النوم، لافتةً إلى أنها يمكن أن تؤدي إلى تقدم العمر بشكل أسرع.

وألقى باحثون من مركز ساوثويسترن الطبي بجامعة تكساس في دالاس نظرة على الحيوانات التي تأكل وقتما تشاء وغيرها التي كانت تتغذى في أوقات محددة.

ووجدوا أن الصنف الثاني من الحيوانات عاش أطول بنسبة 20% تقريباً من التي تأكل في أي وقت.

وقال الدكتور أونيكس أيجبولا، المتخصص بطب نمط الحياة: «عندما تأكل مبكراً، يكون لدى جسمك المزيد من الوقت لهضم طعامك واستخدام الطاقة من ذلك الطعام، وعندما تأكل لاحقاً، يحاول جسمك هضم الطعام أثناء نومك، ما قد يؤدي إلى مشكلات مثل عسر الهضم أو ارتداد الحمض».

ولاحظ أيجبولا أيضاً أن «ساعة الجسم الطبيعية أو إيقاع الساعة البيولوجية يتم تنظيمها من خلال إفراز هرمونات معينة وتتأثر أيضاً عندما يأكل الشخص. وعلى ما يبدو تستهلك خلايا الجسم طاقة أقل عندما لا تعمل بجهد كبير؛ وتتآكل وتتضرر عندما لا يتم استخدامها كثيراً».

وأوضح أن «إيقاع الساعة البيولوجية (ساعة داخلية تنظم عندما نشعر باليقظة أو بالنعاس) يتأثر بأشياء مثل الضوء والظلام والطعام والتمارين الرياضية والإجهاد».

وذكر أن تناول الطعام في وقت متأخر من الليل أو قريباً من وقت النوم يؤدي إلى التخلص من إيقاع الساعة البيولوجية، مؤكداً أن ذلك يجعل الاستمرار في النوم أمراً صعباً، ويسبب مشكلات صحية مثل السمنة وأمراض القلب والسكري.

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