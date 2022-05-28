علامات تشير إلى الإصابة بالاكتئاب

المصدر: البيان

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يؤدي الاكتئاب إلى تغيرات مزاجية لمن يعاني منه تؤثر سلبا على أسلوب حياته وطريقة تعامله مع الآخرين، كما تؤثر على أدائه في العمل.

ورغم أن مستويات الاكتئاب وتأثيره تختلف من شخص إلى آخر، إلا أن هناك علامات ظاهرية يمكن أن تشير إلى أنك مصاب بالاكتئاب، حسبما يقول تقرير لموقع "ويب ميد" الطبي، وهي كالتالي.

شراء أشياء غير ضرورية

في هذه الحالة يكون لديك شراهة في شراء كثير من الأشياء التي تقع عليها عينيك بغض النظر عن حاجتك الفعلية إليها.

التشويش الذهني

يؤدي الاكتئاب إلى فقدان التركيز وحدوث تشويش ذهني ويعاني صاحبه من النسيان المتكرر، وتشير بعض الدراسات إلى دور الاكتئاب في زيادة نسبة الكوليسترول في الدم بصورة تسهم في إضعاف جزء المخ المسئول عن الذاكرة والتفكير.

استخدام مفرط للإنترنت

يلجأ البعض إلى العالم الافتراضي للهروب من الاحتكاك الواقعي مع الآخرين كمحاولة للهروب ما يجعله يستخدم الإنترنت بصورة مبالغ فيها.

زيادة الوزن

تشير بعض الدراسات إلى أن من تعرضوا للاكتئاب خلال فترات معينة زاد وزنهم خلال تلك الفترة بسبب إقبالهم على تناول الطعام بشراهة.

آلام أسفل الظهر

تشير بعض الأبحاث إلى أن الشعور بآلام في أسفل الظهر له علاقة بمعاناة الشخص من الاكتئاب خلال فترات معينة.

التغيرات العاطفية

يؤثر الاكتئاب على الانفعال العاطفي للشخص، فيكون متقلبا عاطفيا، حيث يظهر عواطف جياشة في بعض الأحيان أو يكون على النقيض أحيانا أخرى.

التدخين

يقود الاكتئاب بعض الأشخاص للإقبال على التدخين بصورة غير طبيعية.

المظهر الخارجي

يكون الاكتئاب سببا في عدم اهتمام الشخص بمظهره الخارجي على غير الصورة التي اعتاد عليها.

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