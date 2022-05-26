ظهرت في ألمانيا.. هل تسبب حمى الخنازير الأفريقية خطورة على الإنسان؟

المصدر: د ب ا

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ظهر مرض حمى الخنازير الأفريقية في مزرعة بولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا، وذلك حسبما أعلنت وزارة الزراعة المحلية في شتوتجارت اليوم الخميس.

وقالت متحدثة باسم الوزارة إن " وصول حمى الخنازير إلى بادن فورتمبرج كان مسألة وقت" مشيرة إلى أن الوزارة استعدت بشكل مكثف خلال الأعوام الماضية تحسبا لظهور محتمل لهذا المرض وشرعت في اتخاذ الإجراءات اللازمة ميدانيا.

وأضافت المتحدثة:" لا توجد شواهد حتى الآن تفيد بانتقال انتشار المرض إلى الخنازير البرية".

يذكر أن حمى الخنازير الأفريقية هو عدوى فيروسية خطيرة تصيب فقط الخنازير البرية وخنازير المزارع وتؤدي الإصابة بالمرض إلى النفوق في كل الحالات تقريبا إذ لا شفاء منه.

في المقابل، لا يشكل المرض خطورة على الإنسان أو الأنواع الحيوانية الأخرى.

كان المرض انتشر أولا في شرق أوروبا وذلك قبل أن يتم اكتشاف خنازير برية مصابة بالمرض في ألمانيا في 2019.

وثمة تخوفات من حدوث أضرار اقتصادية خطيرة في حال تسلل المرض إلى مزارع التربية.

وكان قد تم تسجيل المرض لأول مرة في مزرعة لتسمين الخنازير في ألمانيا في منتصف يوليو.

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