انتخاب تيدروس أدحانوم مديراً عاماً لمنظمة الصحة العالمية لولاية ثانية

المصدر: أبوظبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعادت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية اليوم انتخاب الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس مديراً عاماً لوكالة الصحة العامة الرائدة في العالم لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وكان الدكتور تيدروس قد انتُخب أول مرة في العام 2017.

وجرى تأكيد إعادة انتخابه خلال جمعية الصحة العالمية الخامسة والسبعين في جنيف، حيث كان المرشح الوحيد.

وقال الدكتور تيدروس «يغمرني شعور بالتواضع أمام هذه الفرصة التي أتاحتها لي الدول الأعضاء لخدمة منظمة الصحة العالمية مديرا عاما لها لولاية ثانية. بيد أن هذا التشريف يقترن بمسؤولية جسيمة وأنا ملتزم بالعمل مع جميع البلدان وزملائي في جميع أنحاء العالم وشركائنا الذين نقدرهم، لضمان اضطلاع المنظمة بمهمتها الرامية إلى تعزيز الصحة والحفاظ على سلامة العالم وخدمة الضعفاء».

وقد جاء تصويت اليوم تتويجاً لعملية انتخابية بدأت في أبريل 2021 عندما دُعيت الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء مرشحين مقترحين لشغل منصب المدير العام. وقد رشح المجلس التنفيذي للمنظمة، الذي اجتمع في يناير 2022، الدكتور تيدروس، لولاية ثانية.

وتبدأ الولاية الجديدة للدكتور تيدروس رسميا في 16 أغسطس 2022. ويمكن إعادة تعيين المدير العام مرة واحدة، وفقا لقواعد وإجراءات جمعية الصحة العالمية.

وقد باشر الدكتور تيدروس خلال ولايته الأولى عملية تحوّل واسعة على نطاق المنظمة تهدف إلى زيادة الأثر الفعال للمنظمة على المستوى القُطري لتعزيز التمتع بحياة أوفر صحة، وحماية المزيد من الأفراد في حالات الطوارئ وزيادة إتاحة الخدمات الصحية على نحو منصف. وأشرف أيضا على قيادة استجابة المنظمة لجائحة كوفيد-19، وفاشيات الإيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، والآثار الصحية لأزمات إنسانية أخرى متعددة.

يذكر أن الدكتور تيدروس شغل، قبل تعيينه مديرا عاما للمنظمة، منصب وزير الخارجية في إثيوبيا من عام 2012 إلى عام 2016 ومنصب وزير الصحة في إثيوبيا من العام 2005 إلى عام 2012. كما شغل منصب رئيس مجلس الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا؛ ومنصب رئيس مجلس شراكة دحر الملاريا؛ ومنصب رئيس مشارك لمجلس الشراكة من أجل صحة الأم والوليد والطفل.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز