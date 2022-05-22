على عكس الشائع.. الروتين مفيد للصحة

المصدر: البيان

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كشفت خبيرة صحية عن الفائدة الصحية التي يكتسبها الإنسان من الالتزام بروتين يومي متكرر.

وأوضحت الصيدلانية البريطانية جوليا غيريني أنه «بمجرد أن يرن المنبه الخاص بك في الصباح، سيكون عقلك مستيقظاً ونشطاً وستبدأ، بوعي أو بغير وعي، في اتخاذ القرارات مثل: هل أحتاج إلى غسل شعري؟ أو كم عدد الاجتماعات التي لدي اليوم؟»

وأضافت، بحسب موقع «الشرق الأوسط»: «أفكار الصباح يمكن أن تسبب التوتر، ومع ذلك من خلال إقصاء تلك الأفكار والقرارات، يمكنك أن تحصل على بداية أفضل لليوم».

وتابعت: «سيسمح لك إنشاء روتين بعدم الاضطرار إلى التفكير بما تفعله على مدار اليوم، حيث سيتم تحديد معظم الجوانب في روتينك اليومي».

وأشارت إلى أن «الأشياء التي نقوم بها دون تفكير، لأنها مجرد جزء من روتيننا اليومي، لا تتطلب الدافع»، مضيفةً: «لذلك من الناحية النظرية، إذا استطعنا جعل الأشياء التي نريد القيام بها لأنفسنا روتينية، من خلال تكتيكات مثل تكديس العادات، فلن نضطر حتى إلى التفكير في عدم القيام بهذه الأشياء... سنفعلها تلقائياً».

وتابعت: «تساعدنا الإجراءات الروتينية أيضاً على الشعور بمزيد من التحكم في فوضى الوجود العامة».

ولاحظت أن «واحدة من أكبر فوائد الروتين الجيد هي أنه من المحتمل أن تنخفض مستويات التوتر لديك. ستشعر كما لو أن لديك سيطرة أكبر على نفسك ويومك وحياتك».

وقالت: «ستتخذ قرارات مقدماً ويمكنك التأكد من أنك تتخذ خيارات جيدة طوال اليوم».

وتابعت: «من المرجح أيضاً أن تنام بشكل أفضل لأنك ستحدد لنفسك وقتاً للنوم أو روتيناً مسائياً. ونظراً لأنك قد حددت يومك، فلن تبقي نفسك مستيقظاً طوال الليل للتفكير بضغوط اليوم التالي. سيمنحك النوم الجيد ليلاً بشكل منتظم دفعة نفسية أيضاً».

وأضافت: «إلى جانب ذلك، من خلال تشكيل روتين، من المؤكد أنك ستشعر بالسعادة. باستخدام الجدول الزمني، يمكنك تعيين وقت التوقف عن العمل للقيام بكل ما تستمتع به أكثر»

وذكرت أنه «قد يستغرق الأمر وقتاً حتى تدخل نفسك في روتين جيد، ولكن طالما أنك تلتزم به فستصبح عادة».

وأردفت: «تتمثل إحدى طرق الاسترخاء في روتين عن طريق إنشاء ثلاثة إجراءات منفصلة لنفسك: روتين صباحي وروتين نهاري وروتين ليلي».

وأكدت أن الروتين الصباحي «سيركز على الوقت الذي تنهض فيه من السرير، ووقت تناول الإفطار، وعندما تستعد لليوم، ةقد يشمل أيضاً المشي في الصباح أو بعض اليوغا»

وتابعت: «سيأخذ روتينك النهاري في الاعتبار عملك اليومي وأي التزامات أخرى قد تكون لديك».

ولفتت إلى أنه «يجب أن يتضمن روتينك الليلي أشياء مثل إعداد العشاء والاستعداد لليوم التالي، ولكن الأهم من ذلك هو التأكد من حصولك على بعض الراحة».

ونوهت بأن «الاسترخاء قبل الذهاب للنوم مهم جداً، قم بإيقاف تشغيل أجهزتك الإلكترونية واغتنم الفرصة للهروب من العالم الخارجي قبل النوم».

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