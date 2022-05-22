هل يعاني أكثر أطباء النفس من الاكتئاب؟

المصدر: البيان

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كشف استشاري طب نفسي سعودي حقيقة معاناة أكثر أطباء النفس من الاكتئاب.

وأوضح مشعل العقيل، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري، أن الجميع عرضة للمرض النفسي ولا يوجد شخص لديه مناعة من الأمراض النفسية.

وأكد العقيل أن مهنة الطب عموماً مرتبطة بضغوط، مشيراً إلى أن الإحصائيات وجدت أن الاضطرابات النفسية من اكتئاب وقلق مرتفعة لدى الأطباء.

ولفت إلى أن البعض يرى أن المختصين بالنفس يعانون أمراضاً نفسية، موضحاً أن ذلك قد يعود إلى ما يعرف بالانتباه الانتقائي.

وقال إن هذه الظاهرة تعني أن تكون لدى الشخص فكرة وتصوُّر، وإذا شاهد حالة نسبها إلى تصوره أو يصبح أكثر تركيزاً على ملاحظتها.

وأضاف أنه قد يكون هذا التصور بسبب التركيز على المختصين بالصحة النفسية وسلوكياتهم، فإذا صدر منهم رأي مخالف أو هفوة أو خطأ أو اتصف أحدهم بسمة شخصية غير سوية تجد الكثير يربطها بالتخصص والأمراض النفسية وطبيعة عملهم.

وذكر أن صدق هذا الرأي غير المدعوم بأدلة قد يكون أحد التفسيرات بأن الشخص قد ينجذب لما لديه من نقص، فمن عانى مشكلات أو صعوبات نفسية قد يستهويه التخصص.

وضرب مثالاً توضيحياً لذلك قائلاً: «كمريض سكري يريد أن يصبح طبيب غدد، وذلك مجرد محاولة تفسير».

وبيَّن أنه في مجال التخصص بالصحة النفسية يتم التركيز في مرحلة التدريب على التعاطف مع العميل دون أن يصل إلى درجة التعايش التي قد تضر بمشاعره، إضافة إلى اكتسابه مهارات قد تساعده في التعامل مع مشاعره السلبية.

وأكد أن من يعمل في مجال الصحة النفسية وعلاج اضطراباتها معرض لإيجابيات وسلبيات التخصص كما هي الحال في جميع المجالات.

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