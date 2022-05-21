ما هي أعراض جدري القردة وكيفية الحماية منه؟

المصدر: البيان

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أكد مركز أبوظبي للصحة العامة أن أعراض جدري القرود تكون عادةً الحمى والصداع الشديد وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والطفح الجلدي، ويبدأ الطفح الجلدي عادة في غضون يوم إلى ثلاثة أيام من بداية الحمى، وتستمر الأعراض ما بين أسبوعين إلى أربعة أسابيع وتختفي من تلقاء نفسها.

وأضاف المركز أنه في معظم الحالات تختفي أعراض جدري القرود من تلقاء نفسها، ولكن في بعض الأفراد يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات طبية، مشيراً إلى أنه قد يتعرض الأطفال حديثو الولادة والأطفال والأشخاص المصابون بنقص المناعة الكامن لخطر الإصابة بأعراض أكثر خطورة بسبب المرض، تشمل الالتهابات الجلدية والالتهاب الرئوي والارتباك والتهابات العين التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان البصر.

كيف ينتقل جدري القرود

الأشخاص المصابون بجدري القرود معدون عندما تظهر عليهم الأعراض، ويمكن الإصابة بالمرض من خلال الاتصال الجسدي الوثيق مع شخص مصاب، أو من ملابسه وفرش الأسنان أو المناشف أو أواني الطعام أو عن طريق اللعاب.

الحماية من جدري القرود

يمكن تقليل المخاطر عن طريق الحد من الاتصال بالأشخاص الذين اشتبهوا أو أكدوا وجود جدري القرود، وتعقيم اليدين بانتظام بالماء والصابون أو بمطهر كحولي لليدين، خاصة بعد ملامسة الشخص المصاب، وغسل ملابس الشخص المصاب ومناشفه وأغطية الأسرة وأدوات الأكل بالماء الدافئ والمنظفات، تعقم أي أسطح ملوثة وتخلص من النفايات الملوثة بشكل مناسب.

الأسئلة الأكثر شيوعاً عن مرض جدري القردة

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