ما علاقة الفيتامينات بالسمنة؟

المصدر: البيان

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كشفت اختصاصية غدد الصماء العلاقة الخفية بين الإفراط في تناول الفيتامينات والسمنة.

وأوضحت الدكتورة زهرة بافلوفا، التي تعمل في المركز الطبي العلمي بجامعة موسكو، أن تناول الفيتامينات يمكن أن يحسّن الحالة الصحية، لكنه قد يسبّب زيادة الوزن أيضاً.

وقالت بافلوفا، حسبما أفاد موقع «سبق» الإخباري نقلاً عن إذاعة «سبوتنيك»، إن كثيرين يتناولون الفيتامينات بانتظام كمكملات غذائية، لكن قد تكون لها عواقب سلبية، لأن الفيتامينات لا تحسّن الحالة الصحية فقط، بل تحفز الشعور بالجوع أيضاً.

وأضافت: «يعُدُّ الناس الفيتامينات مواد منشطة، لكن هذا غير صحيح من وجهة نظر طبية».

وأكدت أن الفيتامينات تحسّن فعلاً عملية التمثيل الغذائي وتحسّن الشهية.

وشرحت السبب الحقيقي لهذا الدور السلبي الذي قد تؤديه الفيتامينات، موضحةً أن السر في ذلك ليس لأنها تحتوي على سعرات حرارية، بل لأنها تحفز الشهية والرغبة في تناول الطعام.

ونصحت الأشخاص الذين يتناولون الفيتامينات بانتظام بممارسة الرياضة وتناول الطعام بعقلانية.

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