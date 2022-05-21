"جدري القردة" يتسلّل إلى أستراليا

المصدر: البيان

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أبلغت أستراليا عن أول إصابة بجدري القرود على أراضيها يحملها أحد سكان فيكتوريا العائد من المملكة المتحدة.

كما تشتبه ولاية نيو ساوث ويلز بحالة أخرى محتملة للمرض بين سكانها، وتنتظر التأكيدات في الأيام القادمة، وفق موقع "أستراليا بالعربي".

وقالت وزيرة صحة نيو ساوث ويلز كيري شانت إنه يجب الاستعداد الكامل، وفحص جميع الوافدين.

وأضاف كبير مسؤولي الصحة في فيكتوريا بريت ساتون أن الفيروس ليس سهل الانتشار، ويحتاج من أسبوعين إلى ثلاثة لينتقل من شخص لآخر.

وتحدث العدوى عبر لمس مباشر لمفرزات وسوائل جسم المريض، أو التواصل المطوّل وجهاً لوجه.

يُذكر أن المسافر (30 عاماً) العائد من بريطانيا في 16 مايو عانى من أعراض خفيفة تطورت فجأة ما دعا إلى تشخيصه بجدري القرود وعزله فوراً.

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