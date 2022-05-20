المصدر: البيان

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كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري أمراض الجلدية، حقيقة رصد جدري القرود في مصر.

وقال الناظر، اليوم، عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «أطمئن حضراتكم أنني وزملائي أطباء الأمراض الجلدية على مستوى الجمهورية وأطباء الأطفال والحميات لم نرصد حتى هذه اللحظة أي حالات إصابة بهذا المرض في مصر، والحمد لله».

وأضاف أن «الحالات التي تم رصدها في بعض البلاد الأوروبية وأمريكا محدودة حتى الآن».

وأوضح أن «الفيروس المسبب لجدري القرود من نفس عائلة فيروسات الجدري وجدري البقر والجديري، وينتقل إلى الإنسان عن طريق الجهاز التنفسي، أو الاغشية المخاطية، أو الجلد عند التلامس المباشر مع الإنسان المصاب، أو ملابسه، أو أدواته الشخصية، خاصة إذا كانت هناك جروح في الجلد».

ولفت إلى أن المرض قد ينتقل من القوارض، مثل: الفئران، ومن القرود المصابة، مشيراً إلى أن الأعراض تبدأ بارتفاع في درجات الحرارة مع صداع وتكسير وإرهاق عام والتهاب في الغدد الليمفاوية، ويعقب ذلك ظهور طفح جلدي على هيئة حبوب حمراء تتحول إلى فقاقيع مائية، ثم بثور صديدية، ويستمر نحو عشرة أيام، قد تزداد لتصل إلى 20 يوماً في بعض الحالات.

وأكد أن أغلب الإصابات تنتهي بالشفاء إلا حالات نادرة قد يؤدي المرض فيها إلى الوفاة، موضحاً أنه خلال فترة المرض يطالَب المريض بالراحة التامة مع تناول السوائل والمسكنات ومضادات الهيستامين، والأدوية المقوية للمناعة، والكريمات الموضعية المطهرة.

ونصح بالوقاية من فيروس جدري القرود باستخدام المطهرات المنزلية، لما لها من فاعلية في الحماية من الفيروس.

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