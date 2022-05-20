تطبيق ذكي يعالج مرضى الأرق

المصدر: البيان

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ابتكر خبراء في الذكاء الصناعي تطبيقاً من شأنه أن يعالج إضرابات النوم التي تصيب فئة كبيرة من الناس.

وأوضح الخبراء، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» الإخباري، أن التطبيق الجديد من الممكن أن يصبح بديلاً للأدوية المنومة التي يدمن عليها الأشخاص الذين يعانون الأرق.

ولفتوا إلى أن الابتكار الذي نجحوا في تصميمه، واُطلق عليه «سليبيو»، يعتمد على خوارزمية الذكاء الصناعي لتزويد الأفراد بعلاج سلوكي معرفي مخصص للأرق.

وقال المعهد الوطني للصحة وجودة الرعاية (نيس) إن هذا التطبيق سيحد من استخدام أموال هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، إضافة إلى أنه سيقلل الوصفات الطبية للأدوية مثل «زولبيديمم» و«زوبيكلون».

ويوفر التطبيق برنامجاً رقمياً للمساعدة الذاتية مدته ستة أسابيع يتضمن اختباراً للنوم وجلسات تفاعلية أسبوعية وتدوين مذكرات عن أنماط النوم.

وتركز الجلسات على التعرف إلى الأفكار والمشاعر والسلوكيات التي تسهم في ظهور أعراض الأرق.

وتهدف التدخلات المعرفية إلى تحسين طريقة تفكير الشخص في النوم، وتهدف التدخلات السلوكية إلى تعزيز روتين نوم صحي.

ويتوقع معهد «نيس» أن يستفيد ما يصل إلى 800 ألف شخص من استخدام التطبيق في إنجلترا.

وتم تصميم البرنامج ليتم الانتهاء منه في غضون ستة أسابيع، لكن الناس لديهم حق الوصول الكامل إليه لمدة 12 شهراً من التسجيل.

ويسمح هذا للأشخاص بإكمال الجلسات بوتيرتهم الخاصة وإعادة زيارة الجلسات.

ويمكن للمشاركين أيضاً الوصول إلى مقالات المكتبة الإلكترونية والأدوات عبر الإنترنت، والانضمام إلى مجتمع مستخدمي «سليبيو» للحصول على الدعم.

وتساعد مذكرات النوم اليومية المستخدمين على تتبع تقدمهم، كما يصمم البرنامج النصائح للأفراد.

وأظهرت الأدلة السريرية المقدمة إلى اللجنة الاستشارية للتقنيات الطبية من 12 تجربة عشوائية مضبوطة أن التطبيق أكثر فاعلية في الحد من الأرق من الأدوية المنومة.

وقالت جانيت كوسيل، القائمة بأعمال «ميد تيك» في معهد «نيس»، إن التحليل الدقيق والشفاف المبني على الأدلة وجد أن «سليبيو» أسهم في الحد من استخدام أموال هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وقلل الاعتماد على الأدوية المسببة للإدمان التي تستخدم أحياناً لعلاج الحالة.

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