أعراض داء السلمونيلات وطرق الوقاية منه

المصدر: البيان

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كشف الدكتور الروسي مارات زيناتولين، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، مدى خطورة السلمونيلات، وفي أي مواد غذائية موجودة وكيفية الوقاية منها.

ويشير الأخصائي في حديث لراديو "سبوتنيك"، إلى أن السلمونيلات هي عدوى بكتيرية حادة تصيب المعدة والأمعاء.

ويقول، "تبدأ السلمونيلات حال دخولها الجسم بإفراز السموم، التي تلحق ضررا بالغشاء المخاطي للأمعاء. وتظهر أعراض المرض على شكل إسهال وغثيان وتقيؤ وارتفاع درجة حرارة الجسم، وقد تسبب الوفاة أحيانا. وقد يكون مسار المرض شديدا لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف منظومة المناعة".

ويضيف، لذلك عند ظهور مثل هذه الأعراض يجب مراجعة الطبيب المختص الذي سيصف العلاج اللازم.

ويشير الأخصائي، إلى أن الناس يصابون بالسلمونيلات من الحيوانات وخاصة من البقر والدواجن.

ويقول، "تنتقل عدوى المرض إلى البشر عبر اليدين ومن خلال الطعام الملوث والماء. ويمكن أن يصاب الإنسان نتيجة تناول مواد غذائية ملوثة مثل البيض واللحم والحليب، وحتى عن طريق شرب الماء الملوث. لذلك أكثر المعرضين للإصابة هم سكان الأرياف والعاملين في قطاع الزراعة الذين على اتصال مباشر بالحيوانات".

ووفقا له، أفضل طريقة للوقاية من العدوى هي العناية بالنظافة الشخصية.

ويقول، "يجب غسل اليدين بالماء والصابون، وتطهير الأسطح، لأنه يساعد على الوقاية من داء السلمونيلات، وكذلك من عدوى الفيروس التاجي المستجد. ومن المهم شرب الماء المغلي أو المعبأ في قناني، ومن الضروري غسل المواد الغذائية ومعالجتها حراريا".

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