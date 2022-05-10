ثلاث طرق لتناول السمك يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب

المصدر: البيان

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يعد تناول الأسماك أحد أفضل الطرق لتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وذلك لأن الأسماك تحتوي على أحماض أوميغا 3 الدهنية، وهي نوع من الأحماض الدهنية غير المشبعة التي يمكن أن تقلل الالتهاب في جميع أنحاء الجسم.

تشرح مايو كلينيك: "التهاب في الجسم يمكن أن يتلف الأوعية الدموية ويؤدي إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية".

وتظهر الأبحاث كيف تطبخ السمك:

إذا كنت تأكل السمك للحصول على الفوائد الصحية للقلب من أحماض أوميغا 3 الدهنية، فإن الأسماك المخبوزة أو المسلوقة أفضل من الأسماك المقلية أو المملحة أو المجففة، وفقًا لدراسة قدمت في الجلسات العلمية لجمعية القلب الأمريكية.

ويقول الباحثون إن إضافة صلصة الصويا منخفضة الصوديوم أو التوفو سيعزز الفوائد، حسب موقع "ميديك فوروم".

قال ليكسين مينغ، دكتوراه في الطب، باحث رئيسي في الدراسة وحاصل على درجة الدكتوراه: "سلق السمك أو خبزه مع صلصة الصويا والتوفو منخفض الصوديوم مفيد، بينما تناول الأسماك المقلية أو المملحة أو المجففة ليس كذلك. قد تزيد طرق الطهي هذه من مخاطر إصابتك. لم نقم بمقارنة الأسماك المسلوقة أو المخبوزة بالسمك المقلي بشكل مباشر، ولكن وفقًا لنسبة (المخاطرة)، يعتبر السمك المسلوق أو المخبوز مفيدا، ولكن ليس السمك المقلي".

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