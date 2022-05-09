هذه الفاكهة تساعدك على النوم في أسرع وقت

المصدر: البيان

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بعد انقضاء شهر الصيام والاستيقاظ لتناول طعام السحور، يواجه البعض صعوبة في تنظيم أوقات النوم، والعودة إلى ما قبل الشهر الكريم، لكن هناك فاكهة شهيرة ومتوفرة وفي متناول الجميع تساعد على النوم بشكل جيد وهي الموز.

وبدلاً من اللجوء إلى الأطباء من أجل أخذ بعض الأدوية التي تساعد على النوم، هناك حل آخر، نقله موقع العربية عن صحيفة «إكسبرس»، يمكن تناول الموز، الذي يحتوي على البوتاسيوم إلى جانب كونه غنيا بالماغنيسيوم وفيتامين B6 والبروتين، كما يساعد الموز على إنتاج هرمونات السيروتونين والميلاتونين التي تساعدك في النوم، وتحدثت ياسمين لي، خبيرة النوم، أن الموز يعزز هرمونات النوم، بسبب احتوائه على حمض أميني يسمى «التربتوفان»، الذي يبنتج السيروتونين، والذي يعزز الاسترخاء.

فوائد البوتاسيوم الموجود في الموز

يعرف الموز بأنه مصدر جيد بالبوتاسيوم، الذي يساعد الجسم على استرخاء العضلات، على الرغم من كونه مصدراً قوياً للتربتوفان، حيث إن نسبة البوتاسيوم المنخفضة في الجسم، تسبب تقلصات وتشنجات عضلية، وتعيق عملية الحصول على قسط جيد من الراحة أثناء ليلاً، بالإضافة إلى مساعدة البوستايوم على خفض الدم، من خلال استرخاء الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.

فوائد مذهلة للموز للتخلص من آلام البطن

ومن الفوائد الأخرى للبوتاسيوم الموجود في الموز، أنه يقلل الضغط على الكليتين، مما يساعد على طرد الصوديوم الزائد من الجسم، بالإضافة للماغنسيوم الذي يساعد أيضًا على النوم، ومن فوائد الموز الأخرى، هي التخلص من آلام البطن وارتفاع ضغط الدم، وتحسين الحالة المزاجية، كما أنه يمنح الطاقة بطريقة سريعة.

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