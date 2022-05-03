خمسة منتجات تردع السرطان

المصدر: البيان

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قال الطبيب البريطاني ويليام لي، لصحيفة "ديلي إكسبريس" إن تناول أطعمة معينة يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وأضاف وفقا للصحيفة: "خياراتنا الغذائية مهمة للوقاية من السرطان وعلاجه".

في أعلى قائمة الأطعمة "المضادة للسرطان"، ذكر الطبيب المكسرات مثل البندق والكاجو واللوز والفستق والفول السوداني، موضحا أنها تحتوي على مادة البوليفينول التي تساعد في مكافحة السرطان، وكذلك أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تمنع "تغذية" الخلايا السرطانية.

منتج آخر مضاد للسرطان وفقا للمنشور، هو الطماطم. فهي غنية بالليكوبين، وهي مادة تتسبب في "تجويع" الخلايا السرطانية، مما يمنع تدفق الدم إليها.

وأضاف الطبيب أن "اللايكوبين يحمي الحمض النووي من التلف مما يساعد في الحماية من السرطان".

ولفت لي، الانتباه إلى دراسة وجدت أن الرجال الذين يتناولون الطماطم المطبوخة مرتين في الأسبوع لديهم خطر أقل بنسبة 30% للإصابة بورم البروستاتا.

المنتج الثالث في القائمة هو البطاطا لغناها بالأنثوسيانين، وهو قاتل للخلايا السرطانية.

كما نصح لي بتناول المحار الغني بالبروتينات والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تقلل المحار من خطر تلف الحمض النووي البشري بمقدار عشرة أضعاف.

وأحدث منتج موصى به من لي هو الشاي الأخضر، حيث ثبت أن هذا المشروب فعال بشكل خاص في مكافحة سرطان الثدي.

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