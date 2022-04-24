واقعة نادرة في عيادة طبيب.. مريض يبتلع مثقاب أسنان

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في واقعة نادرة، ابتلع مريض من ولاية ويسكونسن الأمريكية عن طريق الخطأ مثقاب أسنان، أثناء زيارته لطبيب الأسنان.

وأوضح الدكتور عبد الريّس، خبير أمراض الرئة، أن الأداة عميقة جدًا، لدرجة أن النطاقات العادية لم تستطع الوصول إليها.

ووفق سي إن إن قال الأطباء إن الرجل استنشق مثقاب الأسنان قبل السعال مباشرة ، مما أرسل الجسم المعدني إلى عمق الممرات الهوائية لعامل الصيانة البالغ من العمر 60 عامًا، توم جوزي.

وقال الدكتور عبد الريّس، خبير أمراض الرئة، إن الأداة كانت عميقة جدًا لدرجة أن النطاقات العادية لم تستطع الوصول إليها.

تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز