الصحة المصرية تحذر من مرض خطير يهاجم الأطفال

المصدر: البيان

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حذر قطاع الطب الوقائي، التابع لوزارة الصحة والسكان في مصر، من رصد منظمة الصحة العالمية حالات إصابة بالتهاب كبدي غامض.

وأصدرت وزارة الصحة والسكان في مصر بيانا رسميا بشأن رصد إصابات مجهولة المصدر بالتهاب الكبد لدى أطفال في عدد من دول العالم غير معروفة السبب، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية.

ووجهت الوزارة، مديريات الشؤون الصحية على مستوى الجمهورية، باتخاذ اللازم نحو إفادتها بأي حالات إصابة ينطبق عليها تعريف الحالة.

وبحسب خطاب لرئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، فإنه ورد على الموقع الالكتروني الخاص بمنظمة الصحة العالمية أنه تم رصد 7 حالات إصابة بالتهاب کبدي غیر معروف السبب في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، بالإضافة إلى رصد 3 حالات في إسبانيا، وجميع الحالات من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين (11 شهرا وحتى 13 عاما)، وخضعت 6 حالات لعمليات زرع كبد، ولا توجد أي حالات وفاة بين الحالات.

وأشار الخطاب، إلى تعريف حالة الإصابة المؤكدة، بأنها أي طفل بعمر 10 سنوات أو أقل يعاني من التهاب كبدي حاد ولم يتم تشخيص أي من فيروسات الكبد (A to E) مع وجود ارتفاع في انزيمات AST) Transaminase) أو (ALT) أعلى من 500 وحدة دولية بداية من 1 يناير.

ومرض الكبد الجديد الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة يؤثر على الأطفال في كل من الولايات المتحدة وأوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تحقق في 74 حالة من حالات التهاب الكبد، التي تم اكتشافها لدى الأطفال في المملكة المتحدة.

وأثارت الحالات قلق السلطات الصحية لأن الأطفال المرضى لم يصابوا بأي من الفيروسات التي تسبب التهاب الكبد عادة.

ويبحث العلماء في فيروسات أخرى وعوامل بيئية و Covid-19 كأسباب محتملة لتفشي المرض.

وتفشي المرض لا يقتصر على المملكة المتحدة، إذ أبلغ الأطباء في الدنمارك وهولندا وأيرلندا وإسبانيا عن حالات جديدة من التهاب الكبد، بينما قال المسؤولون في ألاباما إن تسعة أطفال في الولاية تتراوح أعمارهم بين سنة وستة أعوام يدخلون المستشفى بسبب التهاب الكبد الحاد.

وفي حين أن بعض حالات التهاب الكبد ليست خطيرة ولا تتطلب تدخلًا طبيًا، فإن البعض الآخر يكون خطيرًا ويصبح مزمنًا ومهددًا للحياة، ولا يعاني الأطفال عادةً من أعراض شديدة مرتبطة بالتهاب الكبد.

وقال المركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، الذي يتابع المشكلة، إنه ليس من الواضح سبب هذه الحالات، لكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين وخمسة أعوام هم الأكثر شيوعًا.

ولم يتم تطعيم أي من الأطفال المصابين ضد Covid-19 وقد ثبتت إصابة بعض الذين تم نقلهم إلى المستشفى بالفيروس، على الرغم من أنه من السابق لأوانه القول بشكل قاطع ما إذا كان هناك أي صلة بين Covid وهذه العدوى بالذات.

تم ربط عدوى Covid-19 بمجموعة واسعة من التحديات الصحية ولا يزال الكثير عن كيفية تأثيرها على الجسم غير معروف.

وبالمثل، من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان الجاني المحتمل الآخر، وهو الفيروسات الغدية مثل تلك التي تسبب مجموعة من الأمراض الشائعة مثل التهاب الحلق والعين الوردية، وقد تكون مرتبطة بهذا التفشي.

وتم اختبار خمسة من تسعة أطفال في ألاباما مصابين بالمرض لفيروس غدي، ولكن لم يكن أحدهم مرتبطًا عادةً بالأعراض التي يعرضونها.

ولم يسافر أي من الأطفال المصابين في المملكة المتحدة دوليًا قبل إصابتهم بالعدوى، وبالمثل لا توجد روابط واضحة بين الأطفال المصابين في ألاباما - وجميعهم كانوا يتمتعون بصحة جيدة قبل إصابتهم بالعدوى.

وقالت منظمة الصحة العالمية، التي تتابع أيضًا تطور الحالات، إنه من المحتمل تحديد المزيد من الحالات في الأيام والأسابيع المقبلة، حيث تكشف الاختبارات عن سبب تفشي المرض.

ويجب أن يراقب الآباء القلقون الأعراض بما في ذلك القيء واليرقان ومشاكل الجهاز الهضمي لدى أطفالهم الصغار.

في غضون ذلك، يتم تشجيع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية بشدة على تحديد الحالات الجديدة المحتملة والإبلاغ عنها.

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