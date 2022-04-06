فوائد الكلمنتين

المصدر: البيان

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تحتوي الأغذية والفواكه الطبيعية على فيتامينات كثيرة ومنها فيتامين c الضروري للجسم.

ومن هذه الفواكة الكليمنتين وهو من الحمضيات الأكثر شهرة والمحبب للكثير من الناس، والشبيه بما يعرف اليوسف أفندي،على كمية جيدة من فيتامين c بحسب الخبراء حيث تحتوي حبة صغير واحدة فقط من الكليمنتين على 36.1 ملليغرام، أو 40 في المائة من القيمة اليومية لفيتامينc ، وهو عنصر غذائي أساسي عندما يتعلق الأمر بدعم المناعة، ويحفز هذا الفيتامين الخلايا B و T على تكوين الخلايا الليمفاوية، وهي نوع من خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة البكتيريا والفيروسات في الجسم.

ووجدت العديد من الدراسات التي أجريت على الحيوانات أن فيتامين C الموجود في الطعام يسهل امتصاصه واستخدامه أكثر من المكملات الاصطناعية، وذلك وفقا لمراجعة 2013 المنشورة في Nutrients حيث تلاحظ المراجعة أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات البشرية لمعرفة ما إذا كان نفس التأثير يحدث عند الأشخاص.

وترتبط ميزة ثمار الحمضيات على المكملات الغذائية بمجموعة متنوعة من مضادات الأكسدة والمواد الكيميائية النباتية الموجودة في الكليمنتين والفواكه الحمضية الأخرى، إذ لا يمكن تكرار مزيج العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة الموجودة في الفاكهة الكاملة في المكملات الغذائية،بحسب روسيا اليوم.

ويعتبر الكلمنتين طريقة سريعة ولذيذة لتقليل مستويات التوتر، وهو أمر ضروري للحفاظ على نظام المناعة في أفضل حالاته، ويساهم في تقليل الإجهاد المزمن من عدد الخلايا الليمفاوية في الجسم.

و يمكن أن يساعد مزيج فيتامين C والبيوفلافونويد في الكليمنتين جسمك على التعامل مع الإجهاد بشكل أفضل عن طريق تسريع إزالة الكورتيزول، أحد هرمونات التوتر الرئيسية، من جسمك.

ويضيف الخبراء بأن حبة كليمنتين صغيرة تحتوي فقط على 1.3 جرام من الألياف، والتي يمكن أن تساعد في إدارة نسبة السكر في الدم والكوليسترول والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي

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