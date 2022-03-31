دراسة حديثة: القهوة تحسّن صحة القلب

المصدر: البيان

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أكدت دراسة علمية حديثة أن تناول القهوة يومياً له دور إيجابي في تحسين صحة القلب.

وأوضحت الدراسة، التي نشر تفاصيلها موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن «OnlyMyHealth»، أن تناول القهوة يومياً لا يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب فقط ولكن بعمر أطول أيضاً.

وذكر الباحثون أنه تم إجراء البحث الأخير باستخدام بيانات من BioBank في المملكة المتحدة، إلى جانب معلومات من نصف مليون شخص تمت دراستهم في فترة زمنية مدتها 10 سنوات.

وقال الدكتور بيتر إم كيستلر، كبير مؤلفي الدراسة الجديدة: «لأن القهوة يمكن أن تسرع من معدل ضربات القلب، يشعر بعض الناس بالقلق من أن شربها يمكن أن يؤدي إلى مشكلات معينة في القلب أو يزيدها سوءاً، وهذا هو المكان الذي قد تأتي منه النصائح الطبية العامة للتوقف عن شرب القهوة».

وأضاف كيستلر: «وجدنا أن شرب القهوة له تأثير محايد (بمعنى أنه لم يضر) أو أنه مرتبط بفوائد لصحة القلب».

ولوحظ أن المشاركين في الدراسة الذين شربوا 2-3 أكواب من القهوة يومياً كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب في المستقبل، وأن الأشخاص الذين لا يكادون يشربون فنجاناً واحداً من القهوة في اليوم هم أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية أو الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وخلصت الدراسة إلى أن هناك مجموعة كاملة من الآليات من خلالها يمكن أن تقلل القهوة من معدل الوفيات وأمراض القلب والأوعية الدموية.

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