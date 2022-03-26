ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير الكرنب؟

المصدر: البيان

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يشتهر الكرنب، أحد الخضراوات الصليبية، بأنه غني بمواد كيميائية نباتية، تساعد على تفتيت الجذور الحرة قبل أن تلحق الضرر بجسم الإنسان؛ إذ إن الكرنب أو الملفوف غني بفيتامين K وفيتامين C والألياف، وهو أيضًا مصدر جيد لفيتامين B6 وحمض الفوليك، كما أنه يحتوي على المغنيسيوم والكالسيوم، علاوة على أن كمية البوتاسيوم المنخفضة في الكرنب تجعله إضافة ميسورة التكلفة لنظام غذائي صديق للكلى، بحسب ما نشره موقع Boldsky.

ويحتوي الكرنب على مضادات أكسدة قوية، تساعد في تقليل الالتهاب، وتحسين الهضم، وخفض ضغط الدم، وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. ويعد استهلاك الكرنب ضمن الخضار أمرًا شائعًا للغاية، لكن شرب ماء الكرنب يعتبر أمرًا غير معتاد إلى حد ما، وربما لم يسمع عنه الكثيرون.

وفيما يأتي قائمة بفوائد عصير ماء الكرنب:

يعزز المناعة

يحتوي الكرنب على العناصر الغذائية الأساسية التي تساعد على تحسين الصحة العامة. ويساعد شرب كوب من ماء الكرنب في مكافحة أسباب الأمراض الضارة، ويمنع الالتهابات.

إنقاص الوزن

يعتبر تناول ماء الكرنب من أفضل الطرق لفقدان الوزن؛ لأن الكرنب غني بجميع العناصر الغذائية الأساسية التي يحتاج إليها الجسم، ولا يحتوي على أي دهون أو سعرات حرارية زائدة، كما يساعد على طرد جميع العناصر السامة من الجسم.

مفيد للكبد

بسبب خصائصه الغنية بمضادات الأكسدة يحتوي ماء الكرنب على أحد أشهر مضادات الأكسدة المعروفة باسم "إندول -3 كربونات"، الذي يساعد في إزالة السموم من الكبد؛ وبالتالي يساعد في الحفاظ على صحة الكبد.

تحسين صحة البشرة



يمنع تفاقم مشكلات حب الشباب وجفاف البشرة، وتنقية البشرة من السموم من خلال المواد الكيميائية النباتية الأساسية ومضادات الأكسدة.

تقوية العظام



يحتوي كوب ماء كرنب على عناصر غذائية أساسية، مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، التي تساعد مجتمعة في الوقاية من هشاشة العظام.

تنقية الدم



يعتبر الكرنب من أشهر الخضراوات الورقية المعروفة بخصائصها الغنية بمضادات الأكسدة، ويساعد على إزالة السموم من الدم؛ وهو ما يمنع ظهور المشاكل الصحية المتعلقة بالدم، مثل ارتفاع ضغط الدم.

الحفاظ على قوة الإبصار



يحتوي الكرنب على مادة "بيتا كاروتين" التي تساعد في الحفاظ على قوة البصر، كما يساعد استهلاك ماء الكرنب بانتظام في منع التنكس البقعي؛ وبالتالي تحسين صحة العينين.

يعالج قرحة المعدة

يؤدي شرب ماء الكرنب بانتظام إلى تقوية مقاومة بطانة المعدة للهجمات الحمضية؛ وبالتالي يسهم في علاج قرحة المعدة، وتحسين صحة الأمعاء.

يساعد في تقليل الالتهاب

يحتوي ماء الكرنب على العديد من المركبات التي تساعد في تقليل الالتهاب.

يحارب الجذور الحرة

يساعد تناول الكرنب أو ماء الكرنب في زيادة قدرة الجسم على مكافحة الإجهاد التأكسدي المزمن؛ وبالتالي يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالسرطان.

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