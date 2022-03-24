فوائد صحيّة جمّة لإضافة السبانخ للبيض المقلي

المصدر: البيان

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إن إضافة السبانخ إلى البيض المخفوق، يساعد على تقوية القلب وتحسين حالة الجلد، بحسب صحيفة" En Son Haber".

وتشير صحيفة En Son Haber التركية، إلى أن لكل من البيض والسبانخ العديد من الفوائد الصحية. ولكن عند الجمع بينهما تتعزز "خصائصهما السحرية"، وتقوى منظومة المناعة وينظف الكبد.

وبالإضافة إلى ذلك، يحمي الجمع بين البيض والسبانخ في وجبة الفطور الجسم من النوبات القلبية ويخفض مستوى ضغط الدم ويقوي الأسنان ويساعد على تجدد الجلد ويخفض من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية.

ويساعد تناول هذا المزيج يوميا على تعزيز تأثيره المفيد ويمنح طاقة كافية ليبدأ الشخص يومه بنشاط وإيجابية.

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