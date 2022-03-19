لا تهملها .. أخطاء في غسل وتجفيف الملابس تدمر البشرة

المصدر: وكالات

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يغسل معظم الناس ملابسهم على الأقل ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع وهناك عدد من الأخطاء الشائعة التي يرتكبها الكثير من الناس أثناء غسل الملابس أو تجفيفها، من استخدام الكثير من المنظفات إلى تجفيف الملابس داخل المنزل، ويمكن أن يكون لهذه العيوب تأثير سلبي مباشر على بشرتك وصحتك أيضًا، يمكن أن يحدث نمو البكتيريا بسبب الإهمال في الغسيل والتجفيف، ما قد يؤدي إلى حالات مثل التهاب الجلد أو التهاب المسالك البولية.

ونشرت شبكة تايمز ناونيوز الهندية timesnownews تقريراً رصدت فيه أخطاء في عملية غسل وتجفيف الملابس.

الكثير من المنظفات

يجب استخدام المنظفات بكميات مثالية، يمكن أن يترك الاستخدام المفرط للمنظفات بقعًا وبقايا على الملابس، كما أنه يترك رائحة، يمكن أن تسبب البقايا أيضا تهيجا للجلد، إذا لم يتم الاعتناء بها، فقد تؤدي إلى التهابات وظهور نتوءات على الجلد أيضا، المنظفات المفرطة لا تضر فقط بالجلد والملابس، ولكنها تضر أيضا بالغسالة وتسبب المزيد من التآكل في محرك الغسالة.

عدم تجفيف الملابس بشكل صحيح

في بعض الأحيان، عندما لا تكون الملابس جافة تماما، يمكن أن تسبب عدوى خميرة معينة ونمواً فطرياً في الملابس، وتعطي رائحة كريهة للغاية في الخزائن، تؤدي أيضًا إلى ظهور النمل الأبيض في حالة خزانة الملابس، يمكن أن تكون أيضًا أرضًا خصبة للبكتيريا الضارة الأخرى.



عدم غسل ملابس المريض بالماء الساخن

يجب على المرء أن يحرص على غسل غسيل الشخص المصاب بأمراض في مجموعة أخرى تماما، يجب استخدام الماء الساخن لقتل مسببات الأمراض في تلك الملابس لأنها يمكن أن تصبح نقطة تلوث حتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يتلامسون بشكل مباشر مع المريض، يجب غسل ملابس المريض مرات أكثر وتخزينها في كيس غسيل مغلق.



عدم فهم الفرق بين التنظيف والتعقيم

يجب علينا تنظيف الملابس وتعقيمها، المنظفات مخصصة فقط لإزالة البقع والأوساخ من الملابس، ولا تزال البكتيريا قادرة على التكاثر في تلك الملابس يجب عليك مطهر الأقمشة بعد استخدام المنظفات لإبعاد الجراثيم.



كيف تؤثر هذه الأخطاء على بشرتك؟

تتأثر الأشياء التي تنحصر في الطبقة الخارجية من الجلد (البشرة) بسبب مثل هذه الأخطاء في غسل وتجفيف الملابس، ويمكن أن تحدث التهابات جلدية شديدة، لكن الفطريات السوداء هي عدوى فطرية جهازية عميقة للغاية، لذلك لا يسبب الفطريات المسؤولة عن التسبب في ذلك إنه يعيش على الرطوبة في الرطوبة في الأشياء المحتجزة بالرطوبة أو الملابس من المواد المتحللة الميتة، إنه كيان مختلف تمامًا وهناك حاجة إلى الكثير من الغزو للفطريات المعدية.

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